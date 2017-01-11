Sting презентовал анимационный клип «One Fine Day»

Пожалуй, главное что нужно сказать об очередной видео-новинке от исполнителя – она анимационная, пишет Apelzin.

Трек «One Fine Day» вошёл в треклист двенадцатого сольного альбома Стинга «57th & 9th». Диск поступил в продажу 11 ноября на лейблах «Cherrytree», «Interscope» и «A&M», и добрался до пятнадцатой позиции чарта «UK Albums Chart».

Ранее, в поддержку пластинки были представлены синглы «I Can’t Stop Thinking About You», «50,000» и «Petrol Head», не снискавшие успеха в мировых музыкальных хит-парадах.