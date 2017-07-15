«Сябры» отметили несуществующий юбилей

На фестивале «Славянский базар в Витебске 2017» прошел как бы юбилейный концерт «Сябров» п/у Анатолия Ярмоленко. Как бы — потому что юбилея быть не должно. Ансамбль «Сябры» появился в 1974 году, статус ВИА «Сябры» получили с приходом худрука Валентина Бадьярова в 1976 году, и тогда же стали лауреатом премии комсомола Белоруссии, и уже в 1977 году — лауреатом Всесоюзного конкурса советской песни. С 1981 года ВИА возглавляет его неизменный вокалист Анатолий Ярмоленко. Так что юбилейной круглой даты не просматривается, - ну не отмечать же 40-летие конкурса советской песни?

Но у большого концерта в Летнем амфитеатре была еще одна подоплека — он проходил под девизом «Союзное государство приглашает...». По этому поводу приехали высокие чиновники из оного государства, всем зрителям раздали флажки с флагами Белоруссии и России, а Ярмоленко чуть не на каждой песне просил ими махать. Песен и реплик о том, что «Россия и Беларусь едины», тоже было даже в переизбытке.

Зато приехали большие артисты. Актер Владимир Гостюхин страстно читал стих Гумилева «Волшебная скрипка», делая акцент на «бешеные волки в кровожадном исступленьи В горло вцепятся зубами». Лев Лещенко размахивал руками и умиротворенно призывал дружить обеим странам. Вышла и великолепная Тамара Гвердцители, очаровывая и околдовывая своим неповторимым тембром.

Для большинства зрителей «Сябры» - это по-прежнему «Алеся» и «А я лягу-прилягу». Немного удивляет обилие фонограммы на выступлении столь именитого ансамбля. И, конечно, сегодняшние «Сябры» звучат с вокальной партитурой давно не так, как раньше — раньше «фирменной фишкой» было сугубо мужское многоголосие, включая фальцеты. С появлением в составе вокалистки Ольги, дочери Ярмоленко, эта фишка исчезла. Конечно, жизнь идет вперед, и надо меняться! Но все-таки той фирменной фишки очень жалко…

Тем более и Ольга под псевдонимом «Алена» дальше скромного субтона себя не проявляет, и Святослав Ярмоленко дальше неуверенного рэпа не двигается. Для коллектива уровня «Сябров» это невероятно недостаточно.

А зрители остались довольны, конечно. И звезд привезли, и «Сябры» с помощью фонограммы выглядели более-менее чисто по звуку. И «Союзное государство» отчиталось по культурной программе.

Гуру КЕН

Фото - Евгений НИКОЛАЕВ