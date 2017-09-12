Темникова и Мот стали новыми ведущими ТНТ Music

Артисты представят музыкальные чарты в эфире телеканала.

Популярный исполнитель Мот, артист лейбла Black Star, представит главный чарт телеканала – двадцатку лучших клипов недели в программе «Топ чарт», которая выходит на ТНТ Music по пятницам в 20.00.

«Это не первый мой опыт работы ведущим на канале. Но сама перспектива представлять лучшие мировые клипы в эфире ТНТ Music – это здорово. От ведущего зависит, какое настроение будет у программы, поэтому я, конечно, постараюсь внести позитива в «Топ чарт» и сделать его еще круче» - делится планами Матвей Мельников (Мот).

Елена Темникова станет ведущей еженедельного хит-парада «Русский чарт» и будет представлять десятку лучших русскоязычных клипов, которые выходят в эфир по пятницам в 18.00.



Елена Темникова

«Мы давно дружим с ТНТ Music, и мне нравится работать с командой этого канала, так что, я уверена, что «Русский чарт», который мне доверили, заиграет новыми красками в самом хорошем смысле» - прокомментировала Лена Темникова.

До этого времени в эфире ТНТ Music чарты всегда существовали без ведущих. Всего на телеканале сейчас три хит-парада: «Топ чарт», «Русский чарт» и «Дэнс чарт», а также совместный с Sony Music чарт «Filtr: Hit List».

«Мы давно хотели сделать чарты более интерактивными, так как это всегда лучше воспринимается аудиторией. Сложнее всего было определиться с тем, кого бы мы хотели видеть в качестве ведущих. Сейчас мы рады представить вам новые «Топ чарт» и «Русский чарт» с Мотом и Леной Темниковой», - комментирует нововведения Захар Бабин, генеральный директор телеканала ТНТ Music.

Премьерный выпуск «Русского чарта» с Еленой Темниковой планируется на 15 сентября, хит-парад будет выходить каждую пятницу в 18:00. В этот же день в 20.00 состоится премьера «Топ чарта» с Мотом.