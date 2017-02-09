Том Джонс встречается с бывшей женой Элвиса Пресли

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Sun.

По словам источников, 71-летняя Присцилла Пресли вернула радость своему старому другу, 76-летнему Джонсу, у которого в 2016 году умерла супруга.

«У Тома был трудный год из-за смерти Линды, и Присцилла оказала потрясающую поддержку», – заявил один из источников.

Утверждается, что между Джонсом и Пресли «пробежала искра». По информации газеты, роман еще в начальной стадии, но влюбленные прекрасно ладят друг с другом.

«Мы давно дружим. Она прекрасная леди. Мы действительно получаем удовольствие от наших выходов в свет», – сказал сам Джонс, не подтверждая и не опровергая роман.