TOMAS band выпустил сингл

Эти две абсолютно новые песни родились и были записаны в 2017 году - «Глобальное Потепление» и «Мантра (Я Не Хочу…)».

Для группы это еще один шаг в просторы музыкального разнообразия и экспериментов со звуком и словом, полагают музыканты.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4662562'>Глобальное потепление</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3999406'>Саша Самойленко & TOMAS band</a> на Яндекс.Музыке

«Мы живём в интересное время, когда на глазах меняются законы мироустройства, а вся мудрость мира бессильна предсказать наш завтрашний день. Это время не лучше и не хуже всех минувших времён. Просто оно другое. Оно заставляет нас заново сверять всё, что дорого и ненавистно человеку, наши чувства и инстинкты, мысли и истины. Об этом учёные пишут трактаты, а музыканты – песни…» - говорит Саша Самойленко.

В создании песен приняли участие: Саша Самойленко - вокал, гитары, аранжировка, музыка; Сергей Письмеров - запись, сведение, аранжировка, соло-гитара в песне "Мантра ( Я не хочу...") и Александр Коротич - тексты, дизайн.