Саша Самойленко&Tomas Band - «Джем»

«Союз», 2017.

Жанр: поп-рок.

Когда-то челябинская группа «Томас», а ныне московская группа Tomas Band выпустила альбом без единой новой песни, но с таким кардинальным переосмыслением сразу всего, что про это нельзя не написать. Альбом короткий, всего 10 песен, фактически The Best.

Но куда делись все эти расхристанные безалаберные гитары? И что произошло с голосом самого Самойленко? Вместо «почти рэперской читки текстов под гитарные гармонии» (из той самой рецензии) — бережно-точное пропевание мелодии, которая, оказывается, в этих песнях есть! И еще какая! К тому же вокал избавился от чрезмерной манерности, ничуть не утеряв в узнаваемости. Словом, у Самойленко — полная смена парадигмы. Никакой небрежности. Тонкие продуманные аранжировки, приоритет на красивые мелодии и доверительность интонации, это тот грамотный профессиональный подход, которого десятилетиями не хватало группе.

Кстати, альбомный саунд и концертный, судя по московской презентации альбома, продолжают заметно отличаться. Это тоже артефакты роста: в записи альбома не был задействован барабанщик (только семплы), а он у группы превосходный, и в концертной ипостаси проявил себя настолько эффектно, что жалеешь о его отсутствии на альбоме. А вот приглашенные поющие гости (солисты групп Живица, Гении и Zazemlenie) проявили себя скорее как балласт, но дали серьезные аргументы в пользу наличия бэк-вокала в припевах резко омелодичнившихся песнях «Томаса»! Профессионализм так профессионализм. Бэки очень нужны.

Главный, как мне кажется, хит группы «Командор» буквально расцвел на припевах, когда эти не самые профессиональные бэки вдруг зазвучали вместе с голосом Самойленко, а аранжировка очистилась от необязательных гитарных спазм. И сам Самойленко перестал грязновато «подтягивать ноты» даже в припеве, а стал петь чисто и красиво. Песня грандиозно выиграла от этого самоочищения (не говоря уж о вкусной флейте Олега Сакмарова). Песня «Комета» с обретенной чистотой мелизмов стала невероятно гармоничной с таким богатством мелодий, что и узнать ее невозможно. То же и с «Лолой», которую обогатил саксофон Алексея Могилевского (обогатил до такой степени, что на презентации он и сыграть это не захотел без репетиций). «Тишина» обрела эпичность уровня «Би-2», и утратила неуместное ёрничание.

Делаем выводы. Оказывается, Саша Самойленко — превосходный мелодист. Но он не умел или не хотел показать это раньше публике. Время уже не вернешь, и доказать ничего переаранжировками старых песен уже нельзя. Альбом «Джем» - это декларация смены парадигмы. Теперь нужно писать новые хорошие песни, чисто пропевать их мелодии, инкорпорировать своего замечательного барабанщика, найти где-то бэк-вокалисток, - словом, делать современные качественные песни без оглядки на прошлое.

И у этих песен обязательно появится новая качественная аудитория. Уж харизматичности и личностных качеств у Самойленко не занимать. Все эти хуки и сочные семплы падут на благодатную почву.

Оценка: 8 из 10

Гуру КЕН