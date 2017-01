У музыканта «Бахыт-Компот» украли гитару за $3000

ОЧЕНЬ ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ!!! Друзья, у меня случилась беда. Сегодня, 28 января, 2017г. у меня украли мой Kramer. ( Это уникальный, эксклюзивный инструмент, сделанный на заказ. Второго такого во всём мире нет! (фото смотрите ниже) Для меня это не просто инструмент. Это моя душа, и это очень большая потеря. Слёзно вас прошу, если вы где-нибудь увидите этот инструмент, или вы где-то что-то увидите или услышите, дайте пожалуйста знать. Буду очень признателен за любую информацию. Пожалуйста, помогите мне вернуть друга!

