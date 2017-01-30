У музыканта «Бахыт-Компот» украли гитару за $3000

Об этом сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.

"Примерно час назад в районе Гольяново у меня из машины украли гитару музыканта группы "Бахыт Компот" Яна Комарницкого. Это эксклюзивный инструмент ручной работы, сделанный на заказ, его стоимость — около 3 тысяч долларов", — сказала адвокат.

По словам Гуревич, инцидент произошел в московском районе Гольяново, где на субботу запланирован концерт.

"Я подвозила Яна до остановки, мы решили сходить в магазин, а когда вернулись, обнаружили, что в машине открыты окна и гитары нет. Мы прождали оперативно-следственную группу 50 минут и сейчас едем в полицию зафиксировать данный инцидент", — сказала Гуревич.