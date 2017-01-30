У музыканта «Бахыт-Компот» украли гитару за $3000

Об этом сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.
"Примерно час назад в районе Гольяново у меня из машины украли гитару музыканта группы "Бахыт Компот" Яна Комарницкого. Это эксклюзивный инструмент ручной работы, сделанный на заказ, его стоимость — около 3 тысяч долларов", — сказала адвокат.
По словам Гуревич, инцидент произошел в московском районе Гольяново, где на субботу запланирован концерт.
"Я подвозила Яна до остановки, мы решили сходить в магазин, а когда вернулись, обнаружили, что в машине открыты окна и гитары нет. Мы прождали оперативно-следственную группу 50 минут и сейчас едем в полицию зафиксировать данный инцидент", — сказала Гуревич.
ОЧЕНЬ ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ!!! Друзья, у меня случилась беда. Сегодня, 28 января, 2017г. у меня украли мой Kramer. ( Это уникальный, эксклюзивный инструмент, сделанный на заказ. Второго такого во всём мире нет! (фото смотрите ниже) Для меня это не просто инструмент. Это моя душа, и это очень большая потеря. Слёзно вас прошу, если вы где-нибудь увидите этот инструмент, или вы где-то что-то увидите или услышите, дайте пожалуйста знать. Буду очень признателен за любую информацию. Пожалуйста, помогите мне вернуть друга!
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