Ульф Ваденбрадт: С оркестром «Ария» звучит богаче!

В программе тура — 13 городов, и в каждом «Ария» прозвучит с симфоническим оркестром, дирижирует Ульф Ваденбрадт. Перед началом тура мы попросили маэстро рассказать о своих предпочтениях в работе с рок- и поп-артистами.



Ульф Ваденбрадт и Ария

- Как вам осенние концерты в Доме музыки, где вы показали Queen&ABBA symphony?

- Это было фантастически, реально чудесно, публика была просто сумасшедшая. Один из лучших концертов в моей жизни. Все было великолепно.

- Вас не обижает, когда Вас называют кроссовер-дирижером? Для человека академической школы это же может звучать обидно?

- Нет, мне нравится! Когда меня называют кроссовер-дирижером, я понимаю, что это все — моя жизнь. Я действительно работаю в жанре кроссовер, меня вообще интересуют все стили и жанры, я люблю делать это. Когда я играю классику, во мне щелкает кнопка переключения, и я становлюсь академическим дирижером. И мне нравится это! Совершенно никаких комплексов нет.

- Почему те рок- или поп-артисты, которые предлагают Вам сделать концерт с оркестром, как правило, побаиваются петь под один только оркестр? И хотят слышать свою группу с оркестром? Это ведь счастливая возможность спеть под большой оркестр.

- Иногда артисты чувствуют себя более комфортно, когда рядом с ними на сцене находятся музыканты их собственной группы. Поэтому они предпочитают на сцене оркестр и свою группу. Для меня очень комфортно работать с сольным исполнителем только под оркестр, без группы. Мне кажется, так больше свежего воздуха на сцене. Получается что-то совершенно новое.

- Это ведь и музыки касается. Когда на сцене группа, барабанщик держит строгий темп. Оркестр же может дышать, менять темп, быть более гибким в сменах громкости звукоизвлечения…

- Я сам барабанщик, и я всегда точно знаю, как это должно звучать. Когда я работаю с «Арией», я точно следую за группой, потому что группа все-таки является лидером, и оркестр должен быть с ней. Группа идет за барабанщиком, и я иду вслед за ними.

- А вы дирижируете барабанщиком «Арии»?

- Да, в какой-то степени. Как барабанщик, я могу показать другому барабанщику, как, в каком темпе он должен играть.

- Как Вам оркестровки, которые для «Арии» сделал Кирилл Уманский?

- Да, они прекрасные. И вообще Кирилл Уманский — один из лучших аранжировщиков в России, в Москве. С ним было очень приятно работать, я получил огромное удовольствие. Его оркестровки сделали саунд «Арии» более насыщенным, богатым. Они обновили звучание «Арии», это очень интересно.

- Очень часто оркестр рядом с рок-группой звучит как одни большие клавиши. Как Вы решаете эту проблему, и является ли вообще это для Вас проблемой?

- Такое чаще случается в поп-музыке, когда оркестр звучит как синтезатор. И очень многое зависит от оркестровки. Оркестр звучит в основном струнными, и это может быть похоже на синтезатор. В аранжировке Уманского такого нет, он ориентировался на высокий уровень музыкантов «Арии» и оркестра. Не надо тянуть длинные ноты струнных, чтобы не быть похожим на синтезатор, а надо играть интересные партии всех оркестровых групп. И тогда это будет звучать именно как группа и оркестр.

- Вы уже делали тур Rhapsody in Rock с Робертом Уэллсом. А был ли у Вас опыт того, что Вы делаете сейчас с «Арией» - полноценный большой гастрольный тур с рок-группой?

- Да, самый большой тур до этого дня у меня был с Робертом Уэллсом. Еще я делал тур с E-Type, но там был небольшой тур — 5-6 концертов в разных городах, все-таки это очень дорогое удовольствие.

- В туре с «Арией» много городов. А сколько оркестров будет работать с Вами?

- Свой оркестр практически в каждом городе. А городов — 13.

- До этого тура вы играли с оркестрами «Русская Филармония» и Globalis. Какие впечатления остались от работы с этими русскими оркестрами?

- Это все очень образованные, высокого уровня музыканты. Было очень приятно с ними было работать. Надеюсь, мне понравятся все без исключения оркестры в этом туре с «Арией».

- Часто в финале концерта позволяете себе стейдж-дайвинг, прыжки со сцены. Ничем печальным это ни разу не заканчивалось?

- Нет, все всегда было отлично! Разве что брюки порой рвутся! Причем периодически.

- Вы делали мастер-классы для юных музыкантов в ДШИ им. Святослава Рихтера. Были ли еще в России подобные мастер-классы, и какие впечатления у Вас остались?

- Святослав Рихтер был великим пианистом, и в школе его имени эти традиции исполнительства заметно берегут и передают новым поколениям музыкантов. У меня было два мастер-класса в школе Рихтера, был мастер-класс в детском саду. А затем эти юные музыканты побывали в Швеции, в моем родном городе Тролльхеттене, и сыграли там. Молодые музыканты вдохновляют меня! Мне нравится работать как с именитыми маститыми музыкантами, так и совсем с молодыми — у них незамыленный взгляд на вещи, и они готовы экспериментировать.

- Я знаю, что Вы играли песню Робби Уильямса. Сыграете ли Вы когда-нибудь для российской публики новую песню Робби Уильмса Party Like A Russian на мотив Сергея Прокофьева? Это может иметь большой успех у нас.

- Да, у меня был такой опыт. Эту новую песню Уильямса я пока не слышал. Я послушаю, и если мне понравится, я обязательно ее сыграю!

Гуру КЕН

Фото: Юлия Раскова, Владимир Астапкович