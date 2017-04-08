Варвара порыбачила с карельскими рыбаками

Концерты прошли в городах: Выборг, Сортавала, Лахденпохья,Подпорожье и Тихвин. Один из них, Сортавала, 14 лет назад стал для Варвары по-настоящему знаковым – с причала этого уютного городка певица вместе с командой отправилась на святой остров Валаам, где был снят клип «Грезы». По прибытии их встретили вечерние очертания мужского монастыря в свечении Северного сияния, которое происходит раз в 10 лет. Это была осень, и обычно в это время года здесь идут проливные дожди, однако все пять дней, которые Варвара провела на острове, стояла хорошая погода. Певица до сих пор с особой теплотой вспоминает то путешествие.

Приехав в этот город вновь, Варвара отправилась на пристань, откуда в 2003-м отплывал на Валаам корабль "Граф Орлов". И не осталась незамеченной – местные рыбаки узнали артистку, прибывшую к ним на концерт, и узнав, что она тоже любит рыбалку, пригласили ее немного порыбачить и самой что-нибудь поймать.

- До этого у меня не было опыта «зимней» рыбалки – у себя в загородном доме мы рыбачим в теплое время года, - признается певица.

Варвара с удовольствием приняла приглашение и поймала пару судаков, которые потом ей любезно приготовили в ресторане вместе с подаренным рыбаками - они, приятно удивившись сноровке артистки, поделились с ней своим уловом.



Варвара

На вечернем концерте Варвара рассказала зрителям о своей ностальгии, связанной с их городом, а после призналась, что во время концерта ей будто кто-то помогал сверху, давал голосу мощь и силу. Концерты в других городах также прошли с успехом. Зрители подпевали любимой артистке каждую песню, а сами концерты больше напоминали встречи старых добрых друзей.