Варвара: Ко мне каждый день приходят белки!

На пресс-конференции Варвару сразу же спросили о трудностях судейства на детском конкурсе.

- Сложно судить детский конкурс! Дети же обижаются. Могут и плакать. И с детьми именно психологическая работа выходит на первый план. Я сама участвовала в конкурсах, и это был ужас! Я очень волновалась. И сейчас я всем детям говорила — вы уже победители, раз вы уже здесь!



Варвара

Варвара много лет приезжать петь на «Славянский базар».

- Я очень люблю этот фестиваль, и он растет. Здесь особенная атмосфера, отличный звук на сцене. Я уже послушала Зару, сходила на концерт Лепса — все прекрасно. Надеюсь, что рано или поздно и я буду готова дать сольный концерт здесь. Мои песни ведь редко крутят на радио или по телевизору. Но у меня есть своя публика, в том числе здесь, в Белоруссии. Тут очень открытая щедрая на эмоции публика. И концерты тут особенные.

Варвара рассказала о своей житейской жизни.

- Я живу в загородном доме, несколько лет назад мы переехали. Не представляю, как можно жить в центре Москвы, в этой душегубке. А тут у меня белки, каждый день приходят в гости, я их прикормила. Предпочитаю несколько часов ехать в пробке, но жить в лесу. А в центре Москвы я и так каждый день бываю по делам. Люблю гулять по городу, очень приятно идти по Поварской или Большой Никитской где-нибудь в 10 утра. Мне нравится цивилизация без урбанизации. Между Бали и Эр-Риядом я всегда выберу Бали с крокодилами и зеленью.

Варвара рассказала о своих путешествиях.

- Мы работаем не только в России, ездим по разным странам. Люблю старую Европу, но немного в ужасе от того, что там сейчас происходит. Вот вернулась из Лондона, и больше не поеду туда. Лондон больше не английский город, там вообще мало англичан. Исчезает самобытность, и мне это уже не очень интересно. Сейчас из-за кризиса реже зовут выступать на разных международных форумах, но мы всегда открыты к поездкам.

Гуру КЕН