Венская опера включит русский язык в систему электронного либретто

Об этом в среду на пресс-конференции сообщил руководитель музыкального театра Доминик Мейер.
По его словам, введенная в свое время впервые именно в Венской опере система синхронного представления текста, исполняемого на сцене, в настоящее время работающая на английском и немецком языках, уже устарела.
"Большая новость: мы обновляем представление субтитров. Моя команда провела большую работу, и этим летом мы установим новую систему", — сказал он.
По словам Мейера, эта система будет работать уже на планшетах, установку которых опера ранее не могла себе позволить, однако последнее поколение техники уже можно применять.
Таким образом, с осени текстовое сопровождение произведений будет доступно на немецком, английском, итальянском, японском, французском и русском языках.
Кроме того, руководство театра намерено провести ремонт и в самом здании, принимающем зрителей с 1955 года. Так, вход в здание начнут приводить в порядок уже этим летом, а ремонт в главном фойе и в большой лоджии за скульптурами на фасаде здания перед главным входом — в следующем. По словам Мейера, уже назрела необходимость привести в порядок историческое оформление помещений здания, сохранившихся и после бомбежки в 1945 году.
"И я очень рад, что уже моему последователю я оставлю это здание в оптимальном состоянии ", — сказал Мейер, контракт которого заканчивается через два года.
При этом, по заверению руководителей, затраты на все эти обновления не потребуют повышения цен для посетителей оперы и в сезоне-2017/18 они останутся на прежнем уровне.
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