Влад Топалов посещает наркологический центр

«В последние годы я много времени уделяю благотворительным и социальным проектам, которые помогают людям с наркозависимостью, - рассказывает музыкант Peopletalk. - И рад, что у меня появилась возможность стать частью такого большого дела. К сожалению, я сам через это прошел и очень хорошо понимаю людей, которые попали в такую ситуацию. Меня очень беспокоит, что в нашей стране наркозависимость такая страшная и запретная тема».



Влад Топалов

Пригласила Топалова стать частью этого проекта владелица «Можайки 10» Мария Фролова. Тогда Влад занимался благотворительным проектом по популяризации здорового образа жизни, а Маша как раз собиралась перезапускать клинику. Топалов заинтересовался и помог с финансами: «Мы сделали хороший ремонт, купили немецкое оборудование, там очень серьезные врачи и препараты. Мы готовились к открытию больше полугода».

Он приезжает туда несколько раз в неделю – общается, следит за пациентами, «к сожалению», приводит новых.

«Встать на ноги тяжело. Я всегда говорю: ты должен понять, что чуда не случится. Ты всегда будешь бороться с этим, потому что нет в природе естественного кайфа, который это заменит. Это же биохимия. Ты уже не сотрешь эту информацию из мозга, ты будешь знать, что есть такой выход. Ты теперь всегда будешь другим. И тут есть два пути – либо умереть, либо идти дальше и работать. И я своим примером доказываю, что оно того стоит».