Влад Топалов презентовал клип «Достало»

По сюжету, молодой человек связал свою жизнь с девушкой, которая была обеспокоена только собственной внешностью и беззаботным времяпрепровождением. Мужчина не знает, как бороться с тем, что его возлюбленная не стремится готовить, убирать в квартире и мыть посуду. Вместо этого она ходит по магазинам и веселится, в то время как главному герою хочется домашнего уюта. В итоге персонаж Топалова решает бросить девушку, которая не заботится о его комфорте.

Новую работу Топалов назвал «Достало», что отразило внутреннее состояние главного героя, пишет Starhit.