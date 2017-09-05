Волочкова и Родригез сразятся за звание «Короля фанеры»

Проект "Короли фанеры" — российская версия легендарного Lip Sync Battle, новый для России формат "антикараоке". Участники воспроизводят на сцене мировые музыкальные хиты и участвуют в череде безбашенных конкурсов. Победитель каждого выпуска получает чемпионский пояс "короля фанеры".



Тимур Родригез

В первых выпусках участие примут Александр Ревва, Николай Фоменко, Тимур Родригез, Анастасия Волочкова и другие.

В оригинальной версии програмы в разное время приняли участие такие знаменитости, как Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Оливия Браун, Мэллор Хоукс и другие. Свои версии популярной программы вышли во многих странах мира, в том числе в Великобритании, Польше, Канаде, Мексике и Китае.

"Мы переносим на экран одну из самых популярных народных забав - открывать рот под любимый шлягер, - приводит пресс-служба слова креативного продюсера Яны Чуриковой. - Этим занимаются дети перед маминым зеркалом. Молодые и не очень люди, томящиеся в ежедневных пробках. Наши участники - а это уважаемые люди, в том числе народные артисты, - открыто дурачатся на сцене, будто на них никто не смотрит, и всем нам показывают отличный пример самоиронии".