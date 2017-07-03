Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков станут родителями

По словам друзей пары, певец старается проводить все свободное время рядом с супругой, окружая ее заботой.

Певица и ее супруг, которые вместе почти десять лет, готовятся к долгожданному пополнению в семействе: осенью 36-летний Алексей Чумаков и 34-летняя Юлия наконец примерят на себя новый статус – родителей. Свое интересное положение Ковальчук тщательно скрывает, не рассказывая о беременности даже близким друзьям. Артистка стала реже появляться на светских мероприятиях, а на модные съемки просит стилистов подбирать для нее свободную одежду.

«Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада», – поделилась со «СтарХитом» Ирина Турчинская, вместе с певицей она занимается Школой успеха Ковальчук, где готовит собственную фитнес-программу.

Несмотря на пятый месяц беременности, артистка продолжает выходить на сцену, маскируя округлившийся животик просторными нарядами.