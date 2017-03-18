«Здравствуйте, рыцарь бедный!»

Свою последнюю оперу «Идиот» по роману Федора Достоевского Вайнберг закончил в 1986 году (либретто музыковеда Александра Медведева). Она сразу привлекла внимание режиссера и педагога ГИТИСа Георгия Ансимова. Он же принес копию рукописи в ГИТИС и предложил ее к постановке. По ней была сделана композиция, и режиссер Дмитрий Бертман в 1986\1987 учебном году поставил оперу со студентами актерско-режиссерского курса Г. Ансимова. 19 декабря 1991 года состоялась ее премьера в Московском Камерном музыкальном театре в режиссуре Бориса Покровского, правда в камерной версии.

В своем полном оригинальном виде «Идиот» Вайнберга был представлен только 9 мая 2013 года в оперном театре Мангейма. Дирижировал Томас Зандерлинг. Он же стал инициатором исполнения оперы в Мариинском театре. Сначала был задуман концертный вариант, который превратился в полноценный спектакль, хотя и на сцене Концертного зала Мариинского театра, и стал единственной сценической премьерой Фестиваля «Звезды белых ночей». Над спектаклем трудились музыкальный руководитель Томас Зандерлинг, режиссер и сценограф Алексей Степанюк, художник по костюмам Татьяна Машкова, художник по свету Евгений Ганзбург.

Большой театр ныне впервые обратился к творчеству Вайнберга, выбрав из семи его опер «Идиота» в аранжировке Филиппа Адама. В постановочную группу вошли знакомые Большому театру по прежним работам мастера: польский дирижер Михал Клауза, выпустивший в Большом театре премьеру оперы Доницетти «Дон Паскуале», сценограф Семен Пастух и художник по костюмам Галина Соловьева, начавшие сотрудничество с театром с балета Шостаковича «Болт». Своими были художник по свету Дамир Исмагилов, главный хормейстер Валерий Борисов, режиссер по пластике Игорь Качаев. Только режиссер Евгений Арье, хорошо знающий роман Достоевского «Идиот» и ставивший его на драматической сцене, оказался дебютантом, причем дважды: он впервые работал в Большом театре и впервые ставил оперу.



Генеральша Епанчина - Евгения Сегенюк. Генерал Епанчин - Валерий Гильманов. Александра - Ольга Селиверстова. Аглая - Юлия Мазурова. Аделаида - Юлия Смирнова.

Действие оперы Вайнберга начинается в вагоне поезда, в котором князь Лев Николаевич Мышкин приезжает в Петербург из Швейцарии, где он долгое время лечился. В купе он знакомится с купцом Парфеном Рогожиным, который только что получил наследство в два миллиона рублей от внезапно скончавшегося отца. Он рассказывает о местной красавице Настасье Филипповне Барашковой, содержанке господина Тоцкого, в которую без памяти влюбился. Рогожин с нетерпением ждет вечера, когда должна решиться ее дальнейшая судьба. Он обещал привезти 100 тысяч рублей. Так, не зная никого в Петербурге, Мышкин сразу оказывается вовлеченным в водоворот шумных событий.



Генерал Епанчин - Валерий Гильманов. Ганя Иволгин - Иван Максимейко. Князь Мышкин - Богдан Волков.

Приехав в Петербург, Лев Николаевич отправляется в дом генерала Епанчина, чтобы познакомиться с единственными петербургскими родственниками. Там свои страсти, но тоже связанные с Настасьей Филипповной. Епанчин с другом Афанасием Ивановичем Тоцким обсуждают ее судьбу. Тоцкий намерен заплатить Гавриле Иволгину приличную сумму денег за брак с падшей женщиной, а сам собирается жениться на дочери Епанчина красавице Аглае. Ганя тоже мечтает жениться на Аглае, и ждет ее решения. Она отказывает ему, передав через Князя фразу «В торги я не вступаю». В доме Епанчина состоялось и визуальное знакомство Князя с Настасьей Филипповной — Ганя показывает ее портрет, который она ему подарила. Мышкин поражен ее красотой с отпечатком страданий. Настасья Филипповна устраивает у себя «День ангела», который выливается в безобразный торг во главе с Рогожиным, принесшим ей 100 тысяч рублей. Князь заявляет, что готов на ней жениться. Она ни в чем не виновата, а наоборот очень много страдала. Настасье Филипповне кажется, что связь с нею может погубить князя, она покидает гостей и уезжает с Рогожиным.



Князь Мышкин - Богдан Волков. Настасья Филипповна - Екатерина Морозова.

Клубок страстей разрастается. Ревность приводит Рогожина к решению зарезать Князя, но в результате они побратались, обменявшись крестами. Аглая влюбилась в Князя, он отвечает ей взаимностью, полюбив девушку настоящей любовью, а не жалостью как Настасью Филипповну. Сложнейшие взаимоотношения Настасьи Филипповны с Аглаей, которая ни за что не хочет отдавать ей Князя, метания самого Мышкина между любовью и жалостью, все возрастающая ревность Рогожина…

Режиссер оказался человеком музыкальным, а в постижении природы оперы ему очень помог замечательный дирижер Михал Клауза, музыкант тонкий и театральный, прекрасно знающий творчество Вайнберга. Дирижер раскрыл сложнейшую партитуру оперы во всем ее богатстве тем, переплетающихся между собой. Арье, работавшему в стихии музыкальной драматургии автора и под руководством дирижера, удалось раскрутить чудовищный клубок страстей, создать полнокровные характеры персонажей и привести жизненные пути трех главных героев Мышкина, Рогожина и Настасьи Филипповны к их трагическому завершению.

Удачна сценография, которую представил Семен Пастух. Это особая организация сценического пространства, предусмотренная композитором и автором либретто. На сцене три площадки, на которых происходит действие, на каждой обособленно, а их мгновенные переходы обеспечиваются сценическим кругом. Иногда на заднике появляются кадры с действующими лицами, которых нет на сцене, но о них говорится. Так, когда Рогожин в купе рассказывает о Настасьи Филипповне, возникают кадры в ее доме. Иногда сталкиваются видимые и невидимые действия. Во время первой встречи Мышкина с генералом Епанчиным в его доме из гостиной доносится пение. Это поет Аглая. Разговаривая с генералом, Князь восхищается ее голосом: «В этом голосе счастье и свет! Счастье и свет!». Вот тогда, очевидно, и полюбил князь Аглаю, только осознание этого пришло к нему позже, когда его спросили Епанчины, любит ли он их дочь. Все эти кадры, мизансцены, а их немало, найденные художником и режиссером очень органичны, театральны, и вместе с отличной работой художника по свету Дамира Исмагилова помогают в создании атмосферы романа Достоевского.

Было подготовлено два состава исполнителей. В первом, в основном заняты молодые солисты театра и выпускники Молодежной оперной программы. Они оказались ярче и интересней, ближе к Достоевскому и музыке Вайнберга, чем второй состав. Богдан Волков, молодой солист Большого театра, удивительно музыкальный и искренний певец и артист, обладающий редким качеством — звучит музыка, и он сразу становится героем того спектакля, который поет в данный вечер — Лыковым в «Царской невесте», Моцартом в одноактной опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», Юродивым в «Борисе Годунове», Новичком в «Билли Бадде» Бриттена, Каем в детской опере Баневича «История Кая и Герды»… Запоминается его трогательный князь Мышкин, скромно одетый с узелком в руках, с открытым и проницательным взглядом, кожей чувствующим боль другого человека и готовым прийти ему на помощь. В красивом теноре певца множество красок, и прежде всего мягкость и обаятельность, рождающих доверие к нему окружающих людей. Такому взгляду и голосу не верить нельзя. Недаром Настасья Филипповна, решая важнейший для себя вопрос, выходить ли ей замуж за Иволгина, обращается за советом к князю: «Да» или «Нет» и, услышав его поспешное и умоляющее «Нет», тут же отказывает Гане. Станислав Мостовой из второго состава выполняет те же мизансцены, произносит тот же текст, но как-то безучастно и формально, без внутреннего горения. Голос его глуховатый, без оттенков, иногда певца плохо слышно. Может быть партия Мышкина Мостовому не по голосу?



Князь Мышкин - Богдан Волков. Рогожин - Петр Мигунов.

Два Рогожиных, разные и оба интересные. Петр Мигунов помягче и разнообразней в чувствах и настроениях своего персонажа. Он больше тянется к Мышкину, чувствуя его ум и образованность, ему хочется быть похожим на него. Его Рогожин страстно любит Настасью Филипповну, глаз с нее не сводит. Ему хочется поскорей увести свою Королеву от людей, от Мышкина, и навсегда стать единственным ее обладателем. Рогожин Николая Казанского более буйный, не очень-то он тянется к Мышкину, дико ревнуя его к своей возлюбленной. Будь его воля, Рогожин обязательно бы зарезал Мышкина, да не положено — Федор Михайлович по-другому видел своего героя.

Образ Настасьи Филипповны словно создан для Екатерины Морозовой. Сколько же в ней всего намешано: порочность и чистота, красота и страдание, взрывы веселья и полная опустошенность, смех и слезы, нежность и всплески негодования, любовь к Князю и желание убежать от него, чтобы не сломать его жизнь, ненависть к Рогожину и желание держать его при себе, как защиту от любви к князю, гордость и самоуничижение. Все это на повышенных градусах, с мгновенной сменой чувств и настроений. Вторая исполнительница Настасьи Филипповны Мария Лобанова очень хорошо поет и играет, она искренна в своих противоречивых чувствах. Но ее Настасья Филипповна «бытовая», в ней нет «достоевщины» и постоянных взрывов эмоций, которыми переполнена душа Настасьи Филипповны в исполнении Екатерины Морозовой.



Аглая - Юлия Мазурова. Князь Мышкин - Богдан Волков.

Удивительно хороша Юлия Мазурова в роли Аглаи. Молода, красива, по-детски насмешлива и шаловлива. Она тоже переполнена эмоциями, фантазиями, желаниями, — все это молодое, здоровое, естественное. Когда звучит в ее исполнении вокализ, кажется, что это поет ангел на небесах. Как трогательно и проникновенно читает Аглая пушкинские строки о бедном рыцаре. Ее влюбленность в князя вызывает восхищение. Она смела и решительна, когда приходит к Настасье Филипповне, чтобы защитить их обоюдную любовь. Но… возлюбленный предает и Аглаю, и их любовь, выбрав жалость к судьбе Настасьи Филипповны. Вторая исполнительница Аглаи Виктория Каркачева прозаична и скучна.

Нельзя не сказать о баритоне Константине Шушакове, исполнителе партии Лебедева. Это виртуозная и точная работа певца. Лебедев не главный образ романа, а в опере он скорей собирательный, в который вошли черты персонажей других романов Достоевского. Его герой вездесущ и многолик. Кажется, что этот пошляк и подлец может оказаться в одно и то же время в нескольких местах. Лебедев постоянно вмешивается в чужие разговоры, встревает в чужую жизнь, до которой ему нет никакого дела, комментирует сценические ситуации. Жадный до денег, он готов голыми руками выхватить пачку купюр из горящего камин, в который Настасья Филипповна бросила, спев пошлую полечку под собственный аккомпанемент на рояле. Он сводня, относящий письма Настасьи Филипповны Аглае и устраивающий встречу Аглаи и Князя Мышкина в доме Настасьи Филипповны. Все это играется и поется Шушаковым легко, выразительно и даже с некоторой долей изящества.

Тема ножа, предельно важная для романа «Идиот», стала замечательной находкой либреттиста и композитора, которая талантливо воплощена в спектакле режиссером и артистами Вадимом Бабичуком, Маратом Гали и Олесем Парицким. Впервые она появляется в пятой картине, сцене объяснения Рогожина и Мышкина после «Дня ангела» Настасьи Филипповны. Диалог их напряжен, его драматизм еще более усиливается возникшими на улице голосами точильщиков: «Точить ножи, точить ножи!» Здесь же в квартире Рогожина появляется и сам нож, которым Рогожин хотел зарезать своего соперника. И музыкальная тема ножа, и сам нож оказываются вестниками смерти.

Страшный финал, от которого становится не по себе. Князь подходит к дому Рогожина. Появляется точильщик «Точить ножи, точить ножи…». Голос его преследует Мышкина: «Нет, нет, то бред мой». То не бред, а жестокая реальность. Мышкин и Рогожин сидят в темной комнате на полу у ног зарезанной Рогожиным Настасьи Филипповны тем самым ножом. Мышкин Рогожину: «Зябко мне. Очень зябко. Укрой». Сразу вспоминаются слова Князя: «Зябко… Очень…», произнесенные им в поезде при знакомстве с Рогожиным. Но тогда была надежда обрести друзей и душевное спокойствие. Вот так закольцовывается жизнь князя Льва Николаевича Мышкина, психически абсолютно уничтоженного. Ему прямая дорога в сумасшедший дом. Да и Рогожин психически погибший человек.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Дамир Юсупов/Большой театр