Алина Делисс выпустила "Зимний СуперМегаХит"

В качестве ведущей на сцене блистала певица и писательница Алина Делисс. Она покорила публику своим конферансом, превратив концерт в настоящий музыкальный спектакль. Каждый выход ведущей на сцену собирал аплодисменты не меньшие, чем музыкальные номера артистов, покоривших миллионы телезрителей



Алина Делисс

Однако, не меньших успехов Алина Делисс достигла и в собственном музыкальном творчестве. Три её видеоклипа в 2016 году стали хитами Интернета и попали в эфир популярного музыкального телеканала Шансон ТВ. Одна из песен, "Московский Снег", вышла в сборнике новогодних и рождественских песен "Зимний СуперМегаХит". Он уже доступен в iTunes, Google Play, Яндекс Музыка: www.smarturl.it/ny2017

Уже в январе одна из новых песен Алины Делисс "Мама", премьера которой состоялась на вечере памяти Жанны Фриске, будет представлена в благотворительном сборнике "Жанна Фриске - Я рядом!" в одном треклисте с Ольгой Орловой, Джиганом, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом группой Рождество и Владимиром Пресняковым. Песня войдёт в третий сольный альбом Алины Делисс, премьера которого состоится уже будущей весной.