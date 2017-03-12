Песня Алины Делисс "Доча Моя" стала хитом iTunes

Бросающееся в глаза название не ограничивает пластинку гражданской лирикой, под названием "Моя Россия" Алина Делисс подразумевает свой мир, страну, в которой она живёт, образ жизни, окружение и свою судьбу...



Алина Делисс - Моя Россия

В песнях альбома - и слова любви и признательности маме, и колыбельная дочке, и обращение к любимому, друзьям, и просто гимны, посвященные женщинам, и грустным, и игривым и полным уверенности в себе. Конечно, особенное место в альбоме занимает и одноимённая песня, одно из красивейших произведений, которое станет подарком всем патриотам и к майским праздникам и ко Дню России - посвящение любимой стране "Моя Россия". Альбом обещает стать настоящей сенсацией, поскольку состоит не из стандарных песен, созданных под формат популярных радиостанций, а из поэтических музыкальных сочинений, адресованных напрямую человеку, его сердцу и его разуму.

Занятно, что в топах разных музыкальных сервисов находятся разные песни альбома: пользователи Deezer полюбили песни "Победительница" и "Я сама", слушатели Яндекс Музыки выбрали "Путь к себе" и "Моя Россия", аудитория Spotify прислушалась к "Мы пара" и "Спаси и сохрани", пользователи сервиса Google Play предпочитают "Шанс" и "Любимый мой", а самые высокие скачивания в iTunes у песен "Мама" и "Доча моя".

Не обошли эти песни стороной и радиостанции. На родине певицы в Молдавии многие песни с альбома попали в эфир Нового Радио, а в России песня "Мы пара" попала в эфир Радио 1 и Радио России

Официальная презентация альбома состоится в день рождения Алины Делисс в апреле, место проведения праздника обещает стать съёмочной площадкой новых видео.

Послушать и скачать альбом можно по ссылке www.smarturl.it/MyRussia