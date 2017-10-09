Алина Делисс вернулась в детство в новом видео «Мама»

Грандиозный концертный тур "Мама" прошёл в залах крупнейших городов страны при поддержке Нового Радио и RU.TV. Бесчисленные интервью на телевидении, статьи в периодической прессе и сотрудничество со звёздами молдавской эстрады - и лето пролетело незаметно, но, к счастью, не прошло впустую. Алина Делисс подарила радость сотням людей и сделала сюрприз самой себе - на память о возвращении в волшебную страну детства, певица сняла видеоклипы на ряд песен с альбома "Мама".



Алина Делисс

Видео на заглавную песню артистка сняла в родном городке Рышканы, в тех самых местечках своего детства, где счастье казалось безусловным и бесконечным.

- Такие поступки должны быть в жизни каждого человека, - говорил Алина Делисс, - ведь это так просто - переступить себя, пересмотреть свои взгляды на себя сегодняшнего с позиции того наивного, полного мечтаний, счастливого ребёнка, которым был каждый из нас и понять, что истинное в жизни, а что лишнее и определить, какие дальнейшие шаги будут правильными, чтоб жизнь была наполнена яркими моментами настоящего счастья.

Альбом Мама доступен в iTunes и Google Play: www.smarturl.it/moldova