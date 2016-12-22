Bjork обвинила журналистов в сексизме

«Женщинам позволено петь только о своих парнях. Если они сменят тему на атомы, галактики, активизм, математику или что-то еще, то сразу подвергаются критике — журналистам кажется, что музыке чего-то не хватает», — написала Бьорк.



Бьорк

По ее словам, мужчины могут свободно исполнять песни на разнообразные темы, не встречая осуждения со стороны прессы. «Если мы не поем со слезами на глазах о парнях и детях в нашей жизни, то мы обманываем публику», — добавила она.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME, свое обращение Бьорк адресовала музыкальным критикам, которые низко оценили ее выступление, прошедшее 16 декабря в Техасе.