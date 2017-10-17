Bjork рассказала о домогательствах Ларса фон Триера

Знаменитая исполнительница не называет его имени, однако за свою недолгую актерскую карьеру она сотрудничала лишь с одним кинематографистом из Дании - Ларсом фон Триером, исполнив главную роль в его картине "Танцующая в темноте" (Dancer in the dark, 2000), которая впоследствии получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.



Бьорк

По словам певицы, после того, как она несколько раз отказала режиссеру, тот разными способами пытался ей отомстить и настроил против нее съемочную группу. Как следует из рассказа Бьорк, именно этот травматический опыт вынудил ее завязать с кино после "Танцующей в темноте", несмотря на то, что игра исландки была отмечена несколькими престижными премиями.

Сам фон Триер в комментарии датской газете Jyllands Posten заявил, что возникший во время съемок конфликт между ним и Бьорк - ни для кого не секрет, но ни о каких домогательствах тогда речи не шло.

"Ничего подобного не было. Однако то, что мы с [Бьорк] не питаем друг к другу совершенно никаких теплых чувств - это, безусловно, факт, - сказал фон Триер журналистам. - С другой стороны, ее актерская работа была одной из лучших, что можно увидеть в моих фильмах".

ТАСС