Forbes назвал неудачниками One Direction и Kanye Wes

Ими стали британская рок-группа One Direction, рэпер Канье Уэст и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет Lenta.ru.

Британцы из One Direction в 2015-м потеряли певца Зейна Малика, который ушел из группы ради сольной карьеры. Затем коллектив сделал перерыв в своей деятельности.



One Direction

Канье Уэст оказался в списке неудачников из-за отмены 21 концерта. Это решение обернулось для рэпера потерей более 10 миллионов долларов. Исполнитель также попал в больницу с истощением.

Концерт в честь инаугурации Трампа назван провальным до его проведения благодаря тому, что известные музыканты отказываются принимать в нем участие. Как пишет издание, если бы в президентской гонке победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон, на мероприятии могли бы выступить такие звезды, как Кэти Перри, Бейонсе, Джей-Зи, Брюс Спрингстин и Дженнифер Лопез, которые поддерживали ее перед выборами. Избранный президент США заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации.