5-летие Фонда Образцовой: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

Его полное название - Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой". Фонд был создан в декабре 2011 года по инициативе самой Елены Образцовой. Основные его направления, определенные Еленой Васильевной, — культурные и образовательные проекты, которые направлены на сохранение культурного наследия и развитие традиций отечественной музыкальной культуры и образования, не просто сохраняются Фондом во главе с президентом Натальей Игнатенко, а приумножаются новыми проектами и начинаниями.

За пять лет было дано более 30 концертов в городах России и за рубежом с участием молодых певцов, лауреатов вокальных конкурсов Елены Образцовой и всемирно известных певцов. Среди которых - Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Мария Гулегина, Хосе Кура, Анджела Георгиу, Юлия Лежнева, Дмитрий Корчак, Хибла Герзмава и др. Прошли благотворительные и мемориальные мероприятия: Оперный бал Елены Образцовой, вечера памяти Святослава Бэлзы, концерт к 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова. Ежегодно проводятся Международные конкурсы для молодых оперных певцов и для юных вокалистов. Церемонии вручения специальных премий Фонда молодым оперным певцам и ветеранам оперного искусства. Дважды в год проходят Международные творческие вокальные мастерские Елены Образцовой. Совместно с фирмой «Мелодия» выпущено ряд дисков с записями концертных программ певицы. Переиздано учебное пособие для вузов «Искусство концертмейстера» Важи Чачавы. Появилась книга «Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги», сделанная на основе книги Рены Шейко, вышедшей в издательстве «Искусство» в 1984 и ставшей библиографической редкостью. Настоящую книгу с тем же названием дополнили новые материалы. Среди них вступительное слово Елены Образцовой — посвящение Ирэн Павловне Шейко. Стихотворение Валентина Гафта «Елене Образцовой», стихи самой Елены Васильевны и новые фотографии. Впервые издана на русском языке книга «Рената Тебальди. Ангельский голос» Карлы Марии Казановы с изумительной вступительной статьей Елены Образцовой «Мое признание в любви».Вышло учебное пособие «Творческие школы вокального мастерства Елены Образцовой»,подготовленное первой ученицей Елены Васильевны Ларисой Курдюмовой. Об этом и многом другом говорила в начале вечера Наталья Игнатенко.



Зураб Соткилава, Наталья Игнатенко, Дмитрий Корчак на фоне Елены Образцовой

Потом начался сам вечер воспоминаний и музыкально-вокальных приношений Елене Великой. В нем было много неожиданного и интересного, где органично сочетались молодость и одаренность начинающих певцов и музыкантов, утвердивший себя талант среднего поколения певцов и высочайшее мастерства и одержимость вокальным искусством ветеранов оперной и драматической сцены.



Вера Васильева

Открывала вечер народная артистка СССР Вера Кузьминична Васильева, которая рассказала о репетициях и своем участии в спектакле на родной сцене Театра сатиры «Страсти по Радамесу» на троих: Елена Образцова, Ольга Аросева и Вера Васильева. После ярких воспоминаний актриса плавно перешла к чтению стихов Елены Васильевны, очень самобытных, воспевающих жизнь, любовь и музыку. Ее сменила молодежь. Ансамбль учеников Школы классического пения под руководством Ларисы Рудаковой исполнил песню А. Эшпая «Криницы», а студентка-вокалистка Эльмира Караханова спела романс Рахманинова «Маргаритки». Стипендиатки Благотворительного фонда Владимира Спивакова Мария и Анастасия Махамендриковы сыграли «Танец маленьких лебедей» Чайковского из сюиты в переложении для фортепиано в четыре руки Т. Малининой-Федькиной. Каждая из них продемонстрировала свои таланты и соло: Мария выбрала Польку для танцев Чайковского, а Анастасия — Прелюдию ре мажор Рахманинова. Молодой солист «Геликон-оперы» Игорь Морозов с задором исполнил песню Дунаевского «Ехал я из Берлина».



Александр Ведерников

Дружными аплодисментами встретил зал легендарного баса Большого театра Александра Филипповича Ведерникова. Он пел о любви так вдохновенно и трепетно: «Я Вас любил» и «Люблю» Г. Свиридова на стихи Сергея Есенина, что зрители провожали любимого певца, стоя и тоже бурно аплодируя. Еще одна легенда посетила вечер — тенор Зураб Соткилава. Он подарил слушателям песню Тости «Грусть» и Мегрельскую шуточную песню О. Тактакишвили.

Каждый вечер, посвященный Елене Образцовой, сотрудники Фонда выстраивают так, что Елена Васильевны становится его участницей. Да и техника помогает им в этом. Мы увидели видео фрагмент концерта «Время сирени». Валентин Гафт прочитал «Оду Елене Образцовой», а она - свое стихотворение «Мария Магдалина» и потрясающе исполнила «Аве Марию» Каччини. Бурные аплодисменты.

Были и посланцы от московских театров и Мариинки. Тенор Юрий Ростоцкий из «Новой оперы» спел «Рассвет» Тости. Геликоновцы: сопрано Елена Семенова — пленительную песню Ф. Пуленка «Дороги любви», а меццо-сопрано Александра Ковалевич была очаровательной плутовкой Розиной из «Севильского цирюльника» Россини. Солистка балета Большого театра Мария Мишина исполнила номер «Dio» на муз. Л. Тажоли в хореографии Н. Андросова. От Мариинского театра выступили ведущие солистки Мария Баянкина — ария Шимены из оперы Массне «Сид» и Оксана Шилова — ария Имоджены из «Пирата» Беллини. Лауреатов конкурса Елены Образцовой представлял монгольский баритон Бадрал Чулуунбаатор, эмоционально зажигая публику Куплетами Эскамильо из «Кармен» Бизе. Искренностью любви и страданий своего героя покорил слушателей лауреат международных конкурсов Дмитрий Корчак, спев арию Вертера из оперы Ж. Массне. На высочайшем профессиональном и музыкантском уровне провел весь концерт концертмейстер Мариинского театра, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Анатолий Кузнецов. Только легендам оперной сцены аккомпанировали свои пианистки: Александру Ведерникову — заслуженный деятель искусств Наталья Гуреева, Зурабу Соткилаве — лауреат международных конкурсов Лариса Бунакова.



Финал концерта

Завершали юбилейный вечер Фонда видео фрагменты «Оперного бала Елены Образцовой». Хосе Кура спел арию Калафа из «Турандот» Пуччини, а к финальной «Застольной» из «Травиаты» «Оперного бала с участием Елены Васильевны присоединились все участники концерта Фонда, красиво вальсируя под всеми любимую музыку Верди.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: архив Фонда Елены Образцовой