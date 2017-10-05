XI Конкурс Елены Образцовой. Прочистите уши, господа!

Конкурс, по счету одиннадцатый, был проведен Петербургским Культурным центром Елены Образцовой (директор Ирина Чернова) и Московским Фондом Елены Образцовой (президент Наталья Игнатенко) в традициях, заложенных Еленой Образцовой, живых и современных, доброжелательных и уважительных, и по-прежнему вызвал большой интерес во всем мире. В нем приняли участие 184 певца из 20 стран: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Великобритания, Израиль, Литва, Норвегия, Финляндия, Польша, Сербия, Македония, Китай, Южная Корея, Япония.

По-прежнему председателем жюри оставалась Елена Образцова: над сценой ее портрет, вселяющий уверенность в справедливости решений жюри. За судейским столом располагались известные, уважаемые и строгие вершители судеб молодых вокалистов, прибывших в северную столицу России за премиями, призами и за добрым советом, что тоже важно для начинающих артистов. В нынешний состав судейской коллегии вошли два представителя России, оба руководители молодежных институций: Лариса Гергиева от Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Дмитрий Вдовин от Молодежной оперной программы Большого театра. Из-за рубежа в Петербург прибыли один из лучших мировых теноров, обладатель многочисленных наград и премий Джакомо Арагаль, среди которых звание «Каммерзингер» Венской государственной оперы (Испания), выдающаяся оперная певица, сопрано, профессор Китайской центральной консерватории, руководитель секции вокального образования и исследований вокальной музыки Шучжэнь Го (Китай), музыковед и журналист, член жюри многих международных вокальных конкурсов Михай Косма, профессор музыковедения и истории музыки в Национальном университете музыки Бухареста (Румыния), арт-директор парижского театра Шатле Бруно Мишель (Франция), лирический тенор, художественный руководитель Россиниевского оперного фестиваля в Пезаро, директор Россиниевской академии им. А. Дзедды Эрнесто Паласио (Италия) и арт-директор Программы молодых оперных артистов Королевской оперы «Ковент-Гарден» Дэвид Гоуланд (Великобритания).



Жюри конкурса

XI Конкурс Елены Образцовой открылся концертом лауреатов конкурса разных лет. Концерт был ярким и театральным, в котором певцы демонстрировали не только свои голоса, но и актерский дар. Очень хороша была солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева, дипломант Конкурса памяти Федоры Барбьери. Сначала она не просто спела, а именно разыграла Частушки Варвары из оперы Р. Щедрина «Не только любовь», представив подлинную трагедию своей героини председателя колхоза Варвары Васильевны, полюбившей молодого парня Володю, у которого есть красавица невеста Наташа. Затем Екатерина была обольстительной Кармен с ее завораживающей Хабанерой. Владимир Дмитрук, лауреат третьей премии Х конкурса, ныне солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича спел арию Джонсона из «Девушки с Запада» Пуччини и Песенку Герцога, продемонстрировав уверенный верхний регистр и блистательное «до». Евгения Сотникова, часто выступающая в Осло, очень красиво спела арию Графини из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, а потом вместе с тенором Миграном Агаджаняном (первая премия Восьмого конкурса) порадовала слушателей дуэтом Мими и Рудольфа из первого акта «Богемы «Пуччини. Григорий Чернецов (тоже первая премия Восьмого конкурса) оказался искусным Джанни Скикки из одноименной оперы Пуччини и восторженным Робертом из «Иоланты» Чайковского.

Первый и второй туры конкурса проходили в Малом зале им. М. Глинки, третий заключительный и церемония награждения — в Большом зале Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича.

Первый тур был самый многолюдный. Особенностью Конкурса Образцовой является то, что у него нет предварительного отбора. Елена Васильевна считала, что все желающие участвовать в конкурсе обязательно должны быть услышанными жюри. В результате первый тур всегда становится отборочным. Это очень большая работа жюри, поэтому из двух объявленных арий каждый участник соревнования сам выбирал арию, которую представлял на суд жюри. В результате из 184-х претендентов было отобрано для участия на втором этапе 48 вокалистов из одиннадцати государств. Конкурсанты исполняли камерное вокальное сочинение русского или зарубежного автора XIX-XX веков и арию из итальянской оперы XIX -XX вв.

К третьему туру было допущено 15 певцов: Олег Бударацкий, Ксения Галицкая, Диляра Идрисова, Анастасия Донец, Любовь Медведева, Сергей Кайдалов, Нэля Гафиятуллина, Шота Чибиров, Юрий Юшкевич ( Россия), Батэрдэнэ Доржцэдэн, Анхбаяр Энхболд (Монголия), Лаша Сеситашвили, Годердзи Джанелидзе (Грузия), Джульетта Алексанян (Армения), Ма Цзя (Китай). Они выступали в Большом зале филармонии с Симфоническим оркестром под управлением дирижера Мариинского театра Михаила Синькевича.

На конкурсе было немало хороших голосов, и особых претензий к решениям жюри не возникало, хотя неожиданности были. Но в этом случае были виноваты сами конкурсанты —неверный выбор репертуара. К сожалению, этот недостаток очень живуч, и встречается он постоянно и на всех конкурсах. Вот два ярких примера. Прелестное создание Эльмира Караханова, лауреат первой премии Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. У нее красивое лирическое сопрано. Девушка благополучно миновала отборочный этап. Великолепно начала второй тур с романса Чайковского «Я ли в поле да не травушка была», показав умение очень искренне петь камерную литературу. Голос свободно лился, раскрывая глубочайший подтекст камерного произведения Чайковского. За романсом последовала ария Чио-Чио-сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», и картина оказалась совсем другой — голос стал напряженным, ушла свобода вокализации, ее заменила натужность пения, и образ Чио-Чио-сан разрушился не только вокально, но и актерски. Слишком молода певица, ей всего 22 года, она только начинает свою учебу в Московской консерватории. Зачем же петь на серьезном конкурсе арию, требующую высочайшего мастерства? Естественно, Эльмира не прошла в третий тур, и жюри было абсолютно справедливо.

Солистку Башкирского театра оперы и балета Диляру Идрисову хорошо знают и любят не только в Уфе, но и в Москве и за рубежом. Славу ей принесла барочная опера. Ее звездным часом на конкурсе был второй тур. Она спела романс Римского-Корсакова «Пленившись розой соловей» и спела его удивительно проникновенно, живописуя все восточные красоты вокала в тонкой интерпретации Римского-Корсакова. Очень органично и свободно исполнила арию Идаспе из неизвестной в России оперы Вивальди «Баязет». Все ждали ее высокого результата в финале. Она же зачем-то выбрала арию Маргариты из оперы Мейербера «Гугеноты». Это абсолютно не ее музыка, не ее стиль большой французской оперы. Легкий изящный искрящийся голос отяжелел, потеряв свой очарование. В результате она только разделила третью премию.

Так каковы же результаты конкурса? Первую премию жюри присудило молодому грузинскому басу Годердзи Джанелидзе. Он родился в Батуми, где получил серьезное музыкальное образование, закончив музыкальную школу по классу фортепиано и трубы и музыкальное училище по классу дирижирования. Затем вокальный факультет Тбилисской консерватории (класс профессора Эльдара Гецадзе), участвовал в студенческих оперных спектаклях, исполняя такие партии как Дон Базилио, Зарастро, Спарафучиле. Работал в разных национальных ансамблях Грузии. В 2015-2016 годах - артист Молодежной оперной программы Большого театра. С 2017 года — солист Большого театра. Годердзи был занят во многих студенческих концертах, в небольших партиях текущего репертуара Большого театра и во всех его премьерах. В каждой работе он выделялся роскошным выразительным хорошо поставленным басом и яркой актерской индивидуальностью. Гастролировал с театром и лично по разным городам и за рубежом.

Джанелидзе серьезно подошел к Конкурсу молодых певцов Елены Образцовой, выбрав абсолютно свой репертуар. В первом туре спел арию Банко из «Макбета» Верди, во втором — камерный опус Шуберта «К музыке» и арию Прочиды из оперы «Сицилийская вечерня» того же Верди, в третьем— знаменитую арию Кончака из «Князя Игоря» Бородина. Он уверенно шел к финалу, набирая победные очки. Еще певец получил спецприз — право на участие в Международном фестивале Юрия Темирканова «Музыкальная коллекция».

Казалось бы, все хорошо и справедливо, но в соцсетях начался шум — неправильно присудили Джанелидзе Первую премию, не достоин он ее. Нет у него ни верха, ни низа, ни середины. Договорились до того, что он вообще не умеет петь. Я решила перед сдачей статьи пойти в Большой театр для того, чтобы послушать Годердзи в партии Кончака. К 100-летию со дня рождения Юрия Петровича Любимова возобновили в Большом театре его постановку оперы Бородина «Князь Игорь», где должен был дебютировать молодой певец. Всем известно, что опера при постановке подверглась огромным сокращениям, в том числе изъяли и знаменитую арию Кончака, которую пел Годердзи на конкурсе. Но композитор Павел Карманов, который занимался сокращением музыкального материала по указке режиссера, увидев, что от «Князя Игоря» ничего не остается, предложил включить в спектакль вторую картину половецкого стана, которая весьма редко звучит на сцене. Любимов и консультант по новой музыкальной редакции композитор Владимир Мартынов дали свое согласие. Эта картина оказалась очень интересной. Половцы возвращаются в стан после очередного набега на русские земли с добычей и пленными. В ней большая ария Кончака жестокого разрушителя земли русской. Есть здесь вторая ария и у князя Игоря, совершившего в этой картине свой побег из плена, который приводит в восторг Кончака, тут же назначивший свадьбу своей дочери с Владимиром Игоревичем.

Джанелидзе создал многогранный образ половецкого хана как в вокальном, так и в актерском плане, проявив себя профессионалом. Все у него прозвучало: верх, середина, низы. У него было прекрасно слышно в огромном зале Большого театра каждое слово. А какой чистый русский язык без малейшего акцента! У артиста сложился и дуэт с исполнителем князя Игоря Романом Бурденко. Кстати, Роман Бурденко тоже лауреат первой премии - только Седьмого Конкурса Елены Образцовой. Сегодня он обладатель многих наград высшего достоинства, солист Михайловского и Новосибирского театров, много поющий за рубежом. Но в Большом театре Роман оказался более чем успешным дебютантом. Полный зал Большого театра устроил двум этим замечательным певцам бурную овацию. Вот как бывает в жизни: Гордедзи Джанелидзе оценило высокое жюри конкурса и полный зрительный зал Большого театра, а соцсети отказали ему в профессии. Прочистите уши, господа, интересней жизнь будет.

Вторую премию заслуженно получил монгольский баритон, солист Национального театра оперы и балета в Улан-Баторе Анхбаяр Энхболд. У него очень красивый густой баритон. Ему одинаково хорошо удаются арии из опер Верди и русских композиторов. У певца отличный русский язык и полное понимание стилистики русской оперы. Он покорил жюри в финале проникновенным исполнением арии Елецкого из «Пиковой дамы» Чайковского. С ним вторую премию разделил российский тенор из Петербурга с явно с грузинским именем Шота Чибиров. Особого впечатления он не произвел, но компетентному жюри виднее… Может быть он из Мариинского театра?

Третью премию разделили Диляра Идрисова, о которой я уже писала, и представительница Петербурга Анастасия Донец. У нее очень красивое сопрано, она артистична и выразительна. Лучше всего у нее прозвучала ария Маргариты (с жемчугом) из «Фауста» Гуно.

Было очень много спецпризов, и больше всего их досталось 19-летнему контратенору из Петербурга Юрию Юшкевичу. Он обладатель первой премии Конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. Сейчас учится в Германии, а стипендию ему оплачивает Фонд Елены Образцовой. У певца большой творческий потенциал, но пока он поет по-ученически. Надо очень много работать, а это Юрий делает с большим удовольствием, так что все у него будет отлично. Вот его солидные Призы: зрительских симпатий, «Лучшему тенору конкурса», который учредил театр «Геликон-опера», от Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Студии звукозаписи «SoundFactory» и издательства «Вита Нова».

Еще хотелось отметить19-летнею жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа Любовь Медведеву. Она тоже лауреат Конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. У нее легкое подвижное сопрано, она музыкальна и артистична. Училась в ГИТИСе, но поняв, что здесь настоящего вокального образования не получишь, а у нее большой потенциал оперной певицы, которой ей очень хочется стать, Любовь Медведева поступила на подготовительное отделение Московской консерватории. Она получила спец. премию Петербургского культурного центра Елены Образцовой. Спец. премия Фонда Елены Образцовой досталась москвичке Цветане Омельчук, кстати меццо-сопрано. Лучшим концертмейстером конкурса назван Василий Попов из Петербурга.

Завершилась церемония награждения и закрытия конкурса очень красиво. На сцене появились Президент Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко и группа девушек с большими букетами цветов. Наталья Игнатенко вручила 10 финалистам отлично сделанные Дипломы с фотографией Елены Васильевны и цветы. Было тепло и трогательно. Так поступила бы и Елена Васильевна Образцова.

Елизавета ДЮКИНА