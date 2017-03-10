7Б выпустила альбом «Солнцу решать»

По словам лидера коллектива, Ивана Демьяна, альбом получился разносторонним, в нём нашлось место как для лирики и философии, так и для патриотических произведений. Автор полагает, что в новом диске ему удалось отразить целую жизнь.

Работа над альбомом «Солнцу решать» продолжалась на протяжении последних двух лет. Первый трек с этой пластинки, композиция «41 фашист», был представлен в виде клипа ещё в 2015 году. Спустя некоторое время в радиоротации появились ещё две песни – «Без тебя» и «Передайте маме».