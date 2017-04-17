Группа «7Б» представила клип «Я живой»

В день светлого праздника Пасхи Христовой коллектив опубликовал ролик под названием «Я живой», пишет Репродуктор.

Как говорится в описании к клипу, работа над ним продолжалась в течение двух лет. В итоге поклонникам представлено видео, составленное частично из концертных, частично из постановочных съёмок. Последние были сделаны на кладбище, где Иван Демьян поет на фоне статуи Иисуса Христа.

Отметим, что композиция под названием «Я живой» была издана ещё в 2010 году. Она вошла в студийный альбом «Олимпия». Однако видео к ней появилось лишь спустя семь лет после премьеры самого трека.