Alice Cooper - «Paranormal»

CD, 2017. «earMUSIC»

Стиль: хард-рок

Но музыкант продолжал творческую деятельность, создав супергруппу Hollywood Vampires, в которую кроме него самого вошли Джонни Депп и Джо Пэрри. Звездная троица записала пластинку каверов на треки таких гигантов рок-музыки, как Who, The Doors, и Led Zepellin и The Jimi Hendrix Experience в 2015 году.

В этом году шок-рокер наконец-то выпустил новый альбом «Paranormal», который стал 27-й студийным релизом в его богатой дискографии. Название лонгплея не имеет отношения к паранормальным явлениям. Судя по текстам нескольких песен, его стоит интерпретировать скорее как «ненормальное» поведение людей в обществе.

Продюсером диска стал Боб Эзрин, с которым у музыканта уже давно сложились тесные взаимоотношения во времена записи его лучших треков. По мнению многих музыкальных критиков и таких изданий как muzalbom.ru, даже в 69 лет Элис Купер пребывает в неплохой творческой форме.

Композиции Dynamite Road, Holy Water и Rats - динамичные боевики без особой притязательности на замысловатые мелодические ходы, но цепляющие своей ураганной энергией.

Также музыкант на новом альбоме отдал дань музыкальным стилям, которые задавали тон на стадии зарождения рок-музыки. В этом ему помогали легенды тех лет, правда, не всегда удачно. Если Билли Гиббонс из ZZ Top на пару с Элисом Купером в треке Fallen In Love здорово освежили в памяти, каков он, корневой блюз-рок, то стартовый номер Paranormal при участии Роджера Гловера из Deep Purple звучит слишком блекло для заглавной песни. А задумчивый трек The Sound of A - безликая и вторичная копия Pink Floyd.

Кроме привычного для своего творчества исследования темных уголков души (Paranoiac Personality, Paranormal) и предсказания грядущего Апокалипсиса (Fireball) музыкант в текстах затрагивает новые темы. Главным героем трека Genuine American Girl стал транссексуал. А в песне Dead Files Элис Купер поет о том, что человек не может оставаться инкогнито в сети и что его деятельность отслеживается. Тема эта не нова для музыкальной индустрии, но для рокера, которому скоро исполнится 70 лет, важно шагать в ногу со временем.

Накануне своего юбилея Элис Купер записал не выдающийся, но достойный релиз без налета творческой усталости.

Оценка: 6.5 из 10

Дмитрий ПРОЧУХАН