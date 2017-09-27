«Анимация» и Lumen готовят совместный клип

«В этом году на «Нашествии» нам повезло встретиться с Рустемом Булатовым из группы Lumen. Он очень хороший, добрый человек, очень светлый, правда. Группа замечательная, материал замечательный и мы в свое время, в 2011 году, делали на них кавер. Есть даже очень хохмическая история: в 2015-м году на «Нашествии» один человек написал в соцсети: «Стою в фанзоне на «Нашествии». Какая-то группа песню «Анимации» играет!». Мы с Рустиком посмеялись над этим, он парень с юмором. А в этом году я ему предложил именно в нашей интерпретации исполнить его песню «Государство». Он согласился, о потом сам вышел с предложением сделать какой-то совместный трек. Я ему прислал свой «недописыш» – куплет-припев, ему вроде как, понравилось, но в связи с гастрольным графиком и кучей проблем я тут немножко притормозил. Если вот эти тормоза не будут продолжаться, может быть, мы в каком-нибудь обозримом будущем все-таки выпустим совместный трек», - рассказал НСН Константин Кулясов.