Автору хита Pen-Pineapple-Apple-Pen подарили гору ананасов

Торжественная церемония награждения прошла в Токио, передает ТАСС.

"Мы хотим выразить глубочайшую признательность господину Pikotaro за его вклад в популяризацию ананасов, благодаря которой продажи нашей продукции в прошлом году серьезно выросли", - отметил операционный директор Dole Хорхе Паес, вручая японскому исполнителю благодарственный сертификат в форме ананаса. В годовой запас, презентованный Pikotaro, вошли 365 свежих ананасов, а также другая продукция компании.

"Мне придется снять новую квартиру, чтобы уместить все эти ананасы!", - пошутил удивленный объемами подарка певец.

Pikotaro признался, что давно является большим поклонником продукции от компании Dole, в особенности - консервированных ананасов. По его словам, когда он сочинял текст песни PPAP, перед его глазами как раз стояла баночка этих ананасов. "Для меня огромная честь получить такое признание", - отметил он. В ходе церемонии Pikotaro также исполнил свою коронную песню PPAP, принесшую ему мировую известность, а представители компании Dole провели для исполнителя мастер-класс по нарезке ананасов.

Осенью прошлого года песня PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой короткой композицией, вошедшей в Топ-100 песен по версии чата американского музыкального журнала Billboard. Продолжительность PPAP составляет всего 45 секунд. Песня приобрела невероятную популярность благодаря публикации клипа на YouTube, где она набрала более 118 млн просмотров. Насчитывается огромное количество пародий от пользователей из разных стран мира, включая Россию.