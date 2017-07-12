Новую версию хита про ананас и яблоко представит министр иностранных дел Японии

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Новая версия Pen-Pineapple-Apple-Pen призвана продвигать цели устойчивого развития ООН.

Композицию представили сам Pikotaro в своем фирменном экстравагантном наряде и более традиционно одетый министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Музыкант поедет вместе с политиком в Нью-Йорк.



Pikotaro и министр иностранных дел Японии Фумио Кисида

Премьера песни состоится в понедельник, 17 июля, на приеме в штаб-квартире ООН.

Как заявил Кисида, популярность Pikotaro будет крайне эффективной в привлечении внимания к плану действий ООН, нацеленному на борьбу с бедностью, изменением климата и другими глобальными проблемами.