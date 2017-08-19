«Банд'Эрос» покажет «Дорогу к тебе»

Молодой человек в буквальном смысле пронзенный стрелой Купидона, был готов ради своей возлюбленной не только обойти весь мир, но и преодолеть любые препятствия. А коллектив группы содействовал ему в этом в меру своих возможностей, ведь как известно - "нам песня строить и жить помогает".

Режиссером видео выступил Рустам Романов, тонко чувствующий законы жанра роадмуви, во всяком случае одна из его прошлых работ "Маршрутка" группы IOWA, по-прежнему бьет все рекорды просмотров на Youtube.

Релиз видео намечен на конец сентября.