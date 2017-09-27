Беременная Рита Дакота попала в ДТП

В тот момент, когда исполнительница направлялась к врачу, она попала в ДТП, пишет Starhit. По словам молодой женщины, это произошло не по ее вине. Подробностями инцидента Дакота поделилась в разделе «Сториз» в «Инстаграме».

По словам Риты, она встала в пробку около КПП, расположенного в непосредственной близости от Севастопольского проспекта. Туда пропускали только с пропусками, но многие водители об этом не знали, поэтому им приходилось сдавать назад.

«Я подъезжаю, но понимаю, что таксист сдает задом и разговаривает с кем-то, и меня не видит. Я понимаю, что, если он в меня врежется, у меня выстрелит подушка безопасности и будет ужасная и трагическая ситуация, потому что я на девятом месяце беременности и у меня огромный живот. Я тоже начинаю сдавать задом и врезаюсь в мужчину, который ехал встречать свою жену с маленьким ребенком. А таксист просто сваливает с места происшествия, при том, что он видел, что я беременная», – поделилась молодая женщина.

Участники аварии обратились к сотрудникам ДПС, которые добирались до места происшествия практически весь день. Беременная Рита Дакота звонила в эту службу несколько раз и объясняла ситуацию, но те советовали ждать и говорили, что ничем не могут помочь, так как нет свободных машин. Настроение артистки было безнадежно испорчено.

«Нам каждый раз говорили: «Если кто-нибудь пострадал, вызовите скорую помощь. Ждите». За все это время я раздобыла себе несколько груш, так что я сыта и весела. Бедный чувак, который ехал встречать жену, так и стоит. А ко мне со съемочной площадки едет любимый муж, который везет еду. Вот так прошел мой день. Я никуда не попала, всех подвела. Короче, все очень грустно и уныло», – отметила Дакота.

В результате представители ДПС все же добрались до звезды. По словам Дакоты, прошло около 7,5 часов. Молодая женщина призналась, что у нее заболела спина, и выразила недовольство нерасторопностью сотрудников Госавтоинспекции. Певица отметила, что могла родить, пока дожидалась патрульную службу.



Рита Дакота и Влад Соколовский

Позднее Рита Дакота снова высказалась по поводу аварии. Исполнительница призвала поклонников не паниковать. По словам артистки, ее история привлекла повышенное внимание общественности. Певица также дала понять, что хочет прекратить обсуждение инцидента, который может произойти с кем угодно.

«Завершая эту глупую историю, хочу сказать спасибо мужу, который приехал с едой и все разрулил как большой и умный дядя, пока я хныкала и точила в его машине корейский супец; водителю форда, который подбадривал меня, угощал сэндвичами и был максимально добр (хотя пострадал в ситуации больше всех и встретил жену с новорожденным ребенком только спустя 8 часов); всем моим друзьям за саппорт, шутки и веселье», – отметила молодая женщина.