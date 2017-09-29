Дакота выбрала имя для ребенка

Певец Влад Соколовский и его жена Рита Дакота сообщили фолловерам на своем YouTube-канале, что скоро станут родителями девочки, которую назовут Мия. Сейчас звездная мама находится на 37–ой недели беременности. Пара долго гадала, какого пола будет первенец. Влюбленные отметили, что большинство вещей для малыша покупали в «мальчишеском» цвете, а также оформили детскую в голубых тонах. Они даже придумали имя будущему наследнику - Макс.



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Тем не менее, их ничуть не опечалила новость о том, что они станут родителями девочки. Влад рассказал поклонникам, что почти все его друзья воспитывают дочерей. Дакота отметила, что имя Мия в наши дни распространено, но они выбрали именно его. К слову, именно так зовут дочку Полины Гагариной, появившуюся на свет весной этого года.