«Браво» готовит книгу, CD и винил

«Выйдет книга. Это первое большое издание об истории группы, там будет большое количество интервью участников, людей, которые были близки ко всем нашим историям. Большое издание с большим количеством редких фотографий. И так же выйдет сборник «Бравоспектива» на CD, это двойной CD, в котором будут представлены все наши песни, вся история группы «Браво» в песнях. Плюс два трека, которые абсолютно никогда не издавались. Там будет песня, которая должна была войти в саундтрек к фильму «Асса», но не вошла туда по разными причинам. И совершенно случайно она обнаружилась у одного из московских меломанов. Также на сборнике «Бравоспектива» будет песня, которая не вошла в альбом «Хиты про любовь». Мне она тогда показалась слишком веселой и жизнеутверждающей для этого альбома», - рассказал НСН Евгений Хавтан.



Группа "Браво"

По словам атиста, ближе к лету сборник «Бравоспектива» выйдет на виниле.