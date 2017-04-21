Группа «Браво» выпустила авторизованную биографию

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер группы Евгений Хавтан.

"По этой книге, по описанным там событиям, можно судить о развитии нашей страны, что происходило в разное время. Мы начинали в СССР, потом была перестройка, теперь совершенно иное время", - отметил Хавтан.

Книга написана журналистом Алексеем Певчевым, которому удалось взять интервью у большинства причастных к истории "Браво". "Сложнее всего было общаться с музыкантами нынешнего состава - они все очень занятые люди. Но, тем не менее, они все благодушно со мною встретились, и по два часа я у них все же урвал", - отметил автор.



Авторизованная биография группы

В качестве одной из самых ярких историй, описанных в книге, автор привел арест участников "Браво" за несанкционированный концерт в доме культуры Мосэнерготехпром в 1984 году. "Когда ребята давали показания, один из организаторов этого концерта, Леня Агранович, заявил, что непричастен к концерту, болен психическим заболеванием и просто должен стоять на сцене с музыкантами. И это сработало", - рассказал Певчев.

Хавтан признался, что в книгу вошли истории, о которых он даже не знал.

"Мы еще потом спорили, что включать, а что нет. Но, поскольку он автор, я сдался. В частности, забавный эпизод того же периода, когда группу арестовали. Мы не могли найти вторую часть денег за тот концерт. Потом, спустя 33 года, в этой книге выяснилось, что их получили наши музыканты и где-то пропили", - поделился лидер группы.

Формат авторизованной биографии подразумевает, что описанные в ней события, факты подтверждены теми, кому она посвящена. В издание вошли редкие фотографии "Браво", снятые журналистами, и снимки из личного архива Хавтана.