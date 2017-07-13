«Браво» планирует выпустить новый альбом к «страшной дате»

«У нас грядут большие даты, прямо страшные. Если мы успеем записать пластинку к этой большой дате, это будет лучший подарок. То есть, не будет каких-то «похоронных венков», ну, как это принято, когда все выходят и выносят эти «венки», цветы, все говорят, какой юбиляр хороший, вроде он уже из ума выжил, а он стоит, улыбается, и не понимает, в чем дело. Мне хочется этого избежать и выпустить пластинку к этой дате», - подчеркнул Евгений Хавтан.



Браво

Страшная дата, про которую говорит Евгений Хавтан, наступит в будущем году, уточняет НСН. В 2018-м группе Браво исполнится 35 лет, именно к этому моменту музыкант планирует выпустить альбом.