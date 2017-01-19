Центр наследия Ростроповича и Вишневской разместят по соседству с музеем Чайковского

Изучив представленные материалы, эксперты также пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно.

Общая площадь объекта, включая два подземных уровня, составляет 3 940,30 кв.м. Помимо реставрации и приспособления к современному использованию проектом предусмотрено и новое строительство – к музею будет пристроено здание Центра. Строительство будет вестись на неиспользуемой в настоящее время дворовой территории участка.

Сегодня музей Чайковского состоит из двух объединенных строений – основного дома и флигеля старинной городской усадьбы XIX века. С 1872 по 1873 годы в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля усадьбы, жил Петр Ильич Чайковский. Именно здесь он работал над Второй симфонией, симфонической фантазией «Буря» и музыкой к пьесе-сказке А. Н. Островского «Снегурочка».

Этот дом на Кудринской площади Москвы – не только памятник истории и культуры народов Российской Федерации, но и один из немногих сохранившихся московских особняков, где жил и останавливался знаменитый композитор. Сегодня усадьба на Кудринской стала одним из значимых центров музейной и концертной жизни Москвы. Здесь проходят выставки, обзорные экскурсии и занятия по образовательным программам музея, камерные концерты известных и молодых исполнителей.

Согласно проекту, одобренному Главгосэкспертизой России, в здании, которое будет построено во дворе усадьбы, разместятся концертный зал, музыкальные гостиные, постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, помещения для временных выставок. Также в центре будет работать архив, предоставляющий открытый доступ к материалам и документам.

Несмотря на то, что культурный центр и музей Чайковского визуально составят единое здание, работать они будут независимо друг от друга. Музей «П.И. Чайковский и Москва» и Центр культурного и исторического наследия М.Л. Ростроповича и Г.П. Вишневской входят во Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, которое обладает крупнейшим в мире фондом музыкальной культуры, насчитывающим около миллиона единиц хранения. Среди них — авторские рукописи, архивы музыкантов, музыкальные инструменты разных эпох, аудио- и видеозаписи музыкальных произведений, первые российские грампластинки, издания советского периода и множество других, в том числе уникальных, экспонатов.