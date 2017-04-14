Cher призвала Великобританию признать геноцид армян

Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма "Обещание" (The Promise, 2016), который посвящен тем трагическим событиям, передает ТАСС.



Шер

По мнению Шер, власти в Вашингтоне и Лондоне не классифицируют гибель армянского населения в последние годы существования Османской империи как геноцид "по доброте душевной". В то же время получить от Армении что-либо взамен эти государства не могут. "Мы - маленькие. Армения не имеет выхода к морю. У нас нет нефти. Нам им нечего дать", - пояснила певица.

На вопрос о том, ожидает ли она, что президент США Дональд Трамп все же признает геноцид армян, Шер ответила: "Нет".

Певица уже неоднократно высказывалась на тему событий, которые пришлось пережить армянскому населению Османской империи в годы Первой мировой.