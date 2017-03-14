Суд встал на сторону Cher в деле о плагиате

Графический дизайнер Мошик Надев обвинил американскую певицу в том, что она со своей командой без его разрешения использовала в оформлении альбома 2013 года «Closer to the Truth» разработанный им шрифт и при этом не выплатила ему никаких денег. После этого дизайнер потребовал с Шер 5 миллионов долларов в качестве компенсации за нанесённый ущерб. Адвокат певицы выступил с ходатайством об отказе на основании того, что шрифты не были защищены авторским правом. Как сообщает Специальное радио со ссылкой на «TMZ», суд поддержал в итоге сторону Шер. Пока неизвестно, будет ли Мошик Надев обжаловать постановление суда.



Шер

Альбом Шер «Closer to the Truth» имел большой успех в США, где занял первое место в хит-параде альбомов. В Германии альбом поднялся до шестого места.