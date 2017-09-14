«Чичерина» станет хедлайнером фестиваля в Казани

На площадке перед Центром семьи «Казан» состоится финал юбилейного Х всероссийского студенческого фестиваля живого звука «Энергия рока-2017» в рамках Всероссийского парада студенчества.

«Энергия рока» – проект, который поддерживает исключительно начинающие группы из студенческой творческой среды. Молодые музыканты получают шанс найти своего зрителя и потенциальную поддержку в лице уже состоявшихся рок-звезд, позволяет талантливым студентам, на время отложив задачи по теплотехнике, громко заявить о себе и о своем вузе.



Юлия Чичерина

Фестиваль длится 5 дней: отборы, полуфинал и финал. Все участники фестиваля получают возможность поработать с профессиональными российскими исполнителями на одной сцене.

16 сентября выступят лучшие музыкальные коллективы Казани, а также группы из Москвы и Германии, прошедшие отбор. Кроме финалистов, «Энергия рока» соберет самых ярких победителей прошлых лет. Хедлайнером фестиваля в этом году станет рок-группа «Чичерина».