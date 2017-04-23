Дидюля как мерило стабильности

Повода к нему как бы и не было, на что намекает заголовок «Новое и лучшее» - стандартный себе заголовок для всех провинциальных чесов. А уж в Москве для Крокус Сити Холла такой заголовок означает только одно: самый рядовой из рядовейших концертов. Если бы не знать, что... именно в этот день в продажу поступит абсолютно новая пластинка Дидюли, совместная с электронщиком Chris Wonderful (Евгений Гусаченко) под названием «Аквамарин».

Пластинку я еще не слушал, поэтому сообщить, игралось ли с нее что-то на концерте, не могу. Конферанса на концертах Валерия никогда нет, а сам он сообщил в интервью, что играет новых композиций «…от силы 2-3. Альбом можно купить. Но не вся музыка может звучать живьем на концерте, если это студийная работа. Я просто не могу сыграть ее на концерте целиком — и технически, и художественно». Трудно с ним не согласиться, хотя большинство наших музыкантов делают прямо противоположное.

Но Дидюля — не большинство. Он — селфмейд-мэн. Он сделал себя сам, пробил лбом дичайшие стены непонимания — зачем вообще ходить на концерты инструментальной музыки, если это не классика. Сейчас он очевидно самый гастролирующий в России артист из условной плеяды «незвезд». Количество и география концертов - невероятные.

В Крокусе — аншлаг (без учета занавешенного балкона). Вся группа «Дидюля» располагается на громадных размеров подиуме с голубой подсветкой. Состав нынче расширенный: струнный квинтет, перкуссионист и барабанщик, клавишник и басист, двое духовиков и сам Дидюля (несколько композиций украсила своим незаурядным фолковым вокалом его жена Евгения Дидюля с творческим псевдонимом Евгеника). Забавно было смотреть, как зрители пытались отстучать 15/8 в «Етишкиных пассатижах», где свой вокал добавил еще и духовик. Но в целом вокала ощутимо маловато, не хватает хотя бы приборматывания, как это делает Манукян, к примеру.

Все концерты Дидюли напоминают спектакль. С отработанными мизансценами, светом, гэгами, репризами, поклонами даже. Дидюля не просто открыт публике (при всей своей интровертности), - он дышит реакциями публики, алчет аплодисментов и понимания, режиссирует и предвосхищает ее реакции. Публика отвечает взаимностью, видя эту отчаянную борьбу за качество музыки, ценя перфекционизм артиста. Халтуры не будет, это публика про Дидюлю знает точно. И приходит на концерты вновь и вновь.

Прозвучали все, кажется, главные концертные боевики Дидюли вроде «Арабики». Каждому из музыкантов дали посолировать, и сам Дидюля присел на стульчик у края сцены, чтобы сыграть акустику. Огромное количество гитар, духовых, перкуссий — сменяющих в руках музыкантов аки аттракцион. Фьюжн так фьюжн. Мелодий у Дидюли хватит на десяток таких концертов, даже без единого повтора.

Но все-таки без проблем не обошлось. Появление струнного квинтета — скрипки, альты, виолончель — должно было кардинально изменить старую звуковую картинку. Соревноваться скрипкам с клавишными бессмысленно, клавиши всегда победят по звуковому давлению. Увы, не получилось. Большую часть концерта квинтет прожил безмолвными статуями в красивых красных платьях, их попросту не было слышно. Прекрасный клавишник группы Зайбула Магомедов (игравший еще в ВИА «Орэра»!) упорно играл в унисон с квинтетом, заглушая его напрочь. Только в моменты, когда он уходил со сцены или играл соло, наконец-то струнниц было слышно, и даже нюансировка, штрихи становились доступными. Тут еще огромное поле для перфекционизма, аранжировки вопиют о необходимости кардинального их пересмотра для расширенного состава.

И все-таки концерт получился ярким и живым. Стабильность! Более того, после ухода музыкантов со сцены почти весь зал остался на местах, и яростно требовал «добавки», бисов. Бисов не было. И это зрители приняли со смирением, понимая, как тяжело играть сложнейшую фанковую программу безо всяких там плейбеков.

Если что и можно улучшить в этом безотказном профессиональном механизме, так это декорации. У Дидюли был уже опыт работы с компьютерной графикой, но сейчас он отступил. Графика превращает площадку в сцену с любым количеством декораций, а современная графика (вспомним номера Сергея Лазарева и великое шоу «Я» Филиппа Киркорова, да хоть Pink Floyd!) еще и в интерактив. Это очень дорого. Но оно того стоит, особенно для атмосферного и насквозь театрализованного шоу, которое делает потрясающий гитарист Валерий Дидюля. Уверен, Дидюля сделает со временем то, от чего мы все будем ахать.

Гуру КЕН

Фото: vk.com/didula_official