EVгеника - «Оптимистка»

EVгеника, 2017.

Жанр: денс, поп, трэш, латино.

Если не знать, что Евгения — выпускница народного вокального факультета РАМ им. Гнесиных, то нипочем не догадаться. Если не знать, что гитарные партии на альбоме играет Дидюля, то нипочем не догадаться. Словом, это совершенно особый жанр для обоих. Выдуманный из головы, но, судя по количеству подписчиков Евгеники в Инстаграме (на момент написания текста — 324 тысячи подписчиков), вполне успешно функционирующий.

В блоге Евгеника активно позирует в разных степенях обнаженности в самых выгодных для фигуры ракурсах, а главное, снимает смешные видео, в которых предстает в разных образах, меняя их в секунды (привет Ирине Горбачевой!). И собирает множество комментов и лайков преимущественно из сердечек. Такая вот невербальная публика. И специально для нее придуман этот песенный жанр.

Альбом состоит из 10 песен и ремикса. В свою очередь, песни делятся на «трэш» и «лирику». Акцент сделан на трэш, разумеется. «Я у тебя одна, киска такая, я у тебя одна, дура такая», - это заглавный трек «Оптимистка». «Чувствую, милый, беда с тобой, чувствую, рядом бабы», - это «Бабы». И т. д. Даже цитировать неудобно. Если вы думаете, что это звучит как второй «Ленинград» - ошибетесь на 1000%. Заглавный трек стилизован под убаюкивающий регги, второй — под латино в духе Агутина… Когнитивный диссонанс. Интеллигентные музыканты Дидюли попросту не смогли выдавить из себя трэш, и играют вполне себе прилично аранжированную музыку. Под текст «Я на розовой машинке в модном джинсовом корсете» звучит бас-гитара слэпом и ориентальная изощренная гитара Дидюли, переходящая в сущую балканщину с дудками!

Словом, эксперимент провалился в музыкальном смысле. Трэш только в псевдо-гламурной лексике и нарочитых пластмассовых интонациях певицы, колбаситься с глупой пеной на губах ни один идиот под такое не будет. А надо бы, ведь задумывалось примерно это.

Но что же с «лирикой»? И тут концы с концами не сходятся. Даже когда Евгеника просит «коза-ностру» подарить ей «остров», потому что машину она все равно водить не умеет. Певица попросту боится показать здесь свой мощный фолк-вокал, чтобы не отпугнуть ЦА. В результате эти песни может спеть кто угодно, саму певицу не идентифицировать, к тому же она то и дело переходит на корявый речитатив (чтоб никто не догадался, что она умеет попадать в ноты). Хитов тоже тут не просматривается, зато певица вдруг то и дело переходит на интонации вообще-то давно пожившей на свете женщины, родившей ребенка и поглощенной этим. Это-то здесь зачем? И сам по себе прекрасный акапельный госпел «Анна» (только тут певица и поет!) - к чему? Ягодка на отсутствующем торте.

Словом, альбом получится неизвестно для кого. Поклонников музыки Дидюли отпугнет, а для идиотов слишком здорово сыграно. Компромиссный вариант — второй «Ленинград» - откровенно не родился. Что же делать с этим материалом? Да все просто, снимать клипы для Инстаграма, что Евгения уже и начала делать. Уверен, что благодарная аудитория там найдется, там и останется.

А на будущее нужно искать более хитроумные варианты трэша. Возможно, вместо Дидюли пригласить саунд-продюсера Ольги Бузовой.

Оценка: 3 из 10

Гуру КЕН