Джокер представил музыкальную платформу для торговли и питания

Гостям выставки и журналистам представили инновационное программное обеспечение от компании «Формакс», позволяющее просто и легально контролировать исполнение музыки в точках общественного питания, обслуживания и торговли.

Директор по развитию FONMIX Валерия Панкратова рассказала об особенностях и преимуществах сервиса. Гостем презентации стал певец Доминик Джокер, поддержавший проект от имени правообладателей.



Доминик Джокер и директор по развитию Валерия Панкратова

— В первую очередь хотел бы отметить финансовый аспект — такая разработка важна с точки зрения авторских отчислений, которые мы, композиторы и артисты, можем получать благодаря FONMIX, — заявил музыкант. — Очень радует, что теперь можно обратиться в компанию и промониторить в личном кабинете количество проигранных произведений — это поможет проанализировать собственное творчество, понять, какие произведения пользуются популярностью. По сути, FONMIX можно использовать как легальную платформу для оценки собственного творчества и метод пресечения распространения пиратского материала.

В музыкальном каталоге FONMIX на сегодняшний день реализована возможность иметь доступ к более 8 млн треков любых жанров и стилей; медиатека пополняется ежедневно. Пользователи могут выбрать один из готовых плейлистов, либо составить собственную музыкальную подборку с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений. Для работы плеера не требуется постоянный доступ к интернету — музыка может играть и без подключения к сети.

Уникальность сервиса заключается в том, что интеллектуальное программное решение позволяет владельцам заведений управлять не только их музыкальной политикой, но и рекламной и информационной. Кроме того, FONMIX автоматически формирует отчетность для организаций по коллективному управлению правами и правообладателей, что дает гарантию правомерного использования музыкального контента и обеспечивает прозрачность процесса. FONMIX также круглосуточно проводит онлайн-мониторинг оборудования, позволяя отслеживать работу сервиса и управлять его функционалом дистанционно — через личный кабинет. Программное обеспечение сервиса подходит для любого оборудования на любых платформах, также существует web-версия плеера.

Сегодня услугами FONMIX уже пользуются крупнейшие российские бренды и сети заведений: рестораны «Тануки», магазины косметики M.A.C., производитель мужской и женской одежды Zolla и другие.

Вероника Дедкова (сеть магазинов Zolla):

— Это удобный сервис для большой розничной сети. Есть возможность проигрывать в нужное время и на нужном объекте блоки рекламы, корректировать время проигрывания плейлистов, осуществлять контроль за музыкальным сопровождением на точках продаж.

Светлана Фролова (ГК Favorit Motors):

— Единая система администрирования точек вещания позволяет с одного рабочего места управлять расписанием исполняемого контента и использовать свои рекламные ролики. Важное преимущество – соблюдение авторских прав на контент.