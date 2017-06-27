Елена Князева выпустила необычную песню «Личное»

Слова и музыку Князева написала сама, и эта песня стала первой для коллаборации Князевой и продюсера Леонида Величковского («Технология», «Стрелки», «Вирус», Лада Дэнс). Но текст тут главенствует: когда от Лены Князевой (напоминаем хипстерам, что она снималась в «Дне выборов» от «Квартета И») слышишь «На твои наличные я куплю пожар», чувство юмора проходит серьезные испытания на прочность.

Совсем другое дело — посыл. Он изменился. Он такой, какой теперь нужен гламурным девушкам, не зря они уже понаслали кучу каверов. Вот такой посыл есть: расстаемся? Запомни меня, деньги ты потратил не зря, к тому же девушка слушает джаз, хотя в «личное» готова послать/получить в рифму нечто неприличное, но оставить непрочитанным. Этот девичий хаос сознания обрамлен упругим евро-попом, с гитарными нахальными партиями, претензиями «Запомни меня как сейчас», - и нежными опеваниями. Современная девушка, что уж там. Ремикс уже сделал некий DJ Noize — и, пожалуй, это даже более точный портрет девушки, тут беспринципный бит, и воркующий ангельский голосок Князевой.

Штука в том, что отчаянная артистка готова выйти на беспрецедентный уровень искренности, но гламур чем-то все-таки мешает, и получается скорее отношения «товар-деньги-товар», хотя подразумевалось вроде бы совсем другое. «Танцевать джаз» не выглядит убедительной формой искренности. Парадокс еще в том, что Лена Князева давно уже не выпускала убойных хитов, а ей очень нужно. Она делает совершенно актуальную музыку, но хитов-то и нет.

И новая песня «Личное» вполне ложится на общую канву актуальности. Она действительно модная певица, нужно только подтвердить это шлягерами.

Гуру КЕН