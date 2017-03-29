Elton John и Andrew Lloyd Webber работают над мультфильмом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство AP со ссылкой на главу продюсерской компании STX Entertainment Адама Фогелсона, выступившего в Лас-Вегасе на ежегодной конференции владельцев театров и выставочных залов CinemaCon.



Элтон Джон

Этот мюзикл, основанный на библейской притче об Иосифе и его завистливых братьях, был создан совместно Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом в конце 1960-х годов.

Первоначально его поставили на одной из театральных площадок в лондонском Вест-Энде, а в начале 1980-х годов - в Нью-Йорке, где спектакль был показан около 800 раз.