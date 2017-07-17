Эмир Кустурица: «Рол-н-ролл умер»

Такое мнение создатель фильмов выразил в беседе с журналистами в кулуарах проходящего в деревне Дрвенград музыкального фестиваля «Большой», передает корреспондент «Газеты.Ru».



Эмир Кустурица

«Моя группа (No Smoking Orchestra) часто выступает в России, и иногда мы встречаемся с российскими рок-группами. Но рол-н-ролл умер, так как сегодня эта музыка стала важным элементом, связанным с производством наркотиков и других психоактивных веществ. Рок-музыка давно уже не является искусством, которое поощряет лучшие качества природы человека», — сказал Кустурица.

По его словам, он любит русскую музыку, но для него это в первую очередь музыка классических русских композиторов. «Какие-либо популярные мелодии у меня ассоциируются в основном с советским периодом существования русской музыки», — добавил режиссер.