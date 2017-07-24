Кустурица попал в базу «Миротворца» из-за гастролей в Крыму

Как отмечается на сайте, он попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", "отрицания российской агрессии, участия в легализации аннексии Крыма", а также из-за "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму, передает РИА Новости.



Эмир Кустурица

В воскресенье в Ялте состоялся концерт Кустуриры и его группы The No Smoking Orchestra. До концерта Кустурица провел пресс-конференцию для СМИ и посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России.

Относительно своего приезда на полуостров, который может вызвать негативное отношение со стороны властей некоторых стран, режиссер сказал, что принадлежность Крыма к России определил народ.