Ester Rada впервые выступит в России на Усадьбе Jazz

За 14 лет Усадьба Jazz стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий года: здесь выступают джазовые легенды и любимцы широкой публики, открываются новые звезды мировой и российской музыки.

Ключевым событием фестиваля станет первое в России выступление израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). В ее творчестве смешались джаз, r'n'b, соул, фанк и колдовской вокал в лучших традициях Нины Симон и Эллы Фицджеральд.

Специальный сет также отыграет талисман Усадьбы Jazz Нино Катамадзе & Insight – грузинская исполнительница выступала на фестивале в Москве рекордные 10 раз. Особую программу представит гостям фестиваля певец и телеведущий Алексей Чумаков.

Программа фестиваля Усадьба Jazz: