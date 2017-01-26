Фонд «Бельканто» открыл цикл концертов для детей

Афишу «Бельканто» дополнили детские музыкальные спектакли, поставленные по сказкам великих мировых писателей, концерты с органом и народными инструментами, а также джазовые шоу. Во время своего первого знакомства с миром классической музыки самые юные слушатели смогут не только послушать произведения выдающихся композиторов и литературное прочтение известных сказок, но и потанцевать и даже прикоснуться к инструментам.

«На наши концерты очень часто приходят семьями. Поэтому мы решили, а почему бы не придумать что-то такое, чтобы понравилось именно детям. Причем не только тем, кто уже знаком с классической музыкой и бывал на наших или каких-то других концертах, а тем, кто едва начинает познавать сам мир. Так родилась идея создать шоу и концерты для малышей до года, трехлеток, шестилеток, младших школьников. Мы приглашаем наших маленьких гостей туда, где живут сказки. Это вовсе не так уж и далеко. Ведь сказки живут среди нас. Они – повсюду. Нужно только услышать их. И рассказать. Потому, что сказки, когда они рассказанные – наполняют мир чудесами. Пусть наши дети живут в окружении чудес. И, может быть, когда они вырастут – ощущение чуда перенесется во взрослую жизнь. А музыка поможет им в этом. Ведь она, сама по себе – величайшая сказка», - рассказала художественный руководитель фонда «Бельканто» Татьяна Ланская.

Первый интерактивный концерт в рамках нового проекта состоится 28 января в салоне Зинаиды Волконской на Тверской. Ансамбль «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева сыграет для ребят программу «Назад в Чикаго», составленную из классических джазовых произведений 30-х годов минувшего столетия. Полюбить джаз можно в любом возрасте, но встреча с ним в детстве становится особенно ярким событием.

Всего в зимней афише «Бельканто» одиннадцать детских программ. «Экзепюри. Маленький принц», «В пещере горного короля или Пер Гюнт», «Сказка и царе Салтане», «Маугли», «Щелкунчик» и другие интерактивные концерты можно увидеть на лучших площадках в самом центре Москвы. Концерты состоятся в Государственном музее им. Пушкина, старинном особняке на Волхонке, кинотеатре «Иллюзион», Рахманиновском зале Московской консерватории, Дарвиновском музее, а также в Кафедральном Соборе Петра и Павла.

Программа каждого спектакля, концерта и шоу – авторская разработка фонда «Бельканто», и отличительная особенность всех концертов – участие органа. Атмосферу сказки на каждом концерте для детей создадут возникающие прямо перед глазами - изысканно-красивые картины художника песочной анимации Лилии Чистиной.

Расписание концертов - на belcantofund.com.