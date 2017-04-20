Фонд "Бельканто" отпразднует свой 5000-ый концерт

Юбилейный концерт входит в цикл «Звучащие полотна», весной 2017 года охвативший 10 лучших площадок Москвы. Зрители знакомились с проектом, в том числе, в Государственном Кремлевском дворце, Соборной палате, Пушкинском музее и Соборе святых Петра и Павла.

На Гала-концерте лауреаты международных конкурсов Татьяна Ланская, трио «Бельканто» (армянский дудук, орган, саксофон), Belkanto Orchestra, а также органный дует Ивана Царева и Анны Никулиной исполнят произведения Вивальди, Баха, Моцарта, Пьяццоллы и Морриконе.

Программа «Шагал и Айвазовский», созданная специально для юбилейного вечера, была составлена в исполнительской традиции «Бельканто» и включает в себя произведения мировых классиков. Картины выдающихся мариниста и авангардиста оживут на куполе Собора Петра и Павла под звуки музыки и пение. Грандиозные проекции искусно дополнит песочная анимация Лилии Чистиной.



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Сегодня фонд «Бельканто» является крупнейшей филармонической организацией Москвы. С ним сотрудничают более 50 концертных площадок столицы и около 5000 артистов. На концерты «Бельканто» приходят зрители от 3 до 90 лет, и каждая программа собирает аншлаг.

«Основной нашей целью, с самого начала, было создать кардинально новое направление в организации концертов, но, при этом, пробуждающее живой интерес. Мы не хотели делать аналоги уже существующих форматов, мы хотели создать такой формат, который привлек бы самого разного слушателя и зрителя: с высоким и средним достатком, разного возраста и. И у нас получилось. Но это не значит, что мы остановились. В 2017 году мы начинаем давать концерты в Санкт-Петербурге, будем делать проект под открытым небом в Москве – и это для нас впервые, скоро представим проект в стиле «Игры престолов» - практически хипстерский. Мы всегда стремимся таргетировать нашу целевую аудиторию и представить ей то, что будет точно интересно», - рассказал Президент фонда «Бельканто» Михаил Михайлов.

Гала – концерт «Шагал и Айвазовский» состоится 20 апреля в 20.30 в Кафедральном Соборе Петра и Павла. По завершении каждому гостю полуторочасовой программы вручат символический подарок от фонда, подготовленный в честь юбилейного вечера.